Финский биатлонный этап завершился – команды переезжают в австрийский Хохфильцен. Россия покидает Контиолахти без единого подиума даже в эстафетах. А теперь главный вопрос: кто-то удивился? Да в общем-то нет.

Почему что-то должно было измениться? Потому что Хованцев в очередной раз ушел, а Польховский в очередной раз пришел? Потому что во главе СБР сменили Драчева на Майгурова? Ожидали, что тренерские методики вдруг станут другими, а биатлонисты за ковидное межсезонье скинут две минуты отставания от лидеров?

Контиолахти Безудержная радость шведок на финише женской эстафеты Кубка мира ВЧЕРА В 18:16

Российский биатлон находится в стагнации плюс-минус 10 лет. Каждый сезон кажется, что дно уже пройдено, команда вот-вот оттолкнется от него и всплывет, но нет: то считаем бесподиумные серии, то мужская сборная выдает худшую гонку в истории – ни одного биатлониста в топ-30 даже с чистой стрельбой Елисеева. Напоследок Тамару Воронину сняли в гонке преследования как круговую – в последний раз такое было в 2011 году на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, когда лидеры догнали Анастасию Токареву, тоже мем для олдскульных болельщиков.

Тренеров меняют почти каждый год, но просто чередуют в произвольной форме список фамилий: Польховский, Хованцев, Гурьев, Касперович, Королькевич, Барнашов. Все – возрастная категория 65+, а более молодым Сергею Белозерову и Виталию Норицыну поработать вдолгую не дали. 25-летнего Артема Истомина – ассистента старшего тренера и методически одаренного специалиста новой школы – перед стартом сезона забрали в армию. Сложно поверить, что у СБР не было инструментов для отсрочки: значит, не так сильно хотели и не так сильно нуждались в Истомине.

Единственное абсолютно новое лицо в команде – старший тренер мужской сборной Юрий Каминский (Михаил Шашилов все-таки работал с молодежными составами). В лыжах Каминский привел Никиту Крюкова к золоту Олимпийских игр и трехкратному мировому чемпионству, но после 10 гонок лыжных скоростей у биатлонистов не наблюдается, а Каминский поет старую и хорошо известную песню: главный старт – чемпионат мира. Но ведь – в 100-й раз, наверное, печатаю эту фразу – мировые лидеры сезона бегут одинаково хорошо и в конце ноября, и на чемпионате мира! А Йоханнес Бё один заработает медалей ЧМ больше, чем вся сборная России.

На фоне русской команды ярко выделяются шведы – у них нет подиума только в мужской индивидуалке. Есть четыре победы (две у Ханны Эберг, плюс женская эстафета и Себастьян Самуэльссон) и целая россыпь личных подиумов – кроме лидеров, в топ-3 заехали Йоханна Скоттхайм, Эльвира Эберг и Мартин Понсилуома. Если быть точнее, то шведы выделяются на фоне всего пелотона, но мы поговорим о Швеции в сравнении с Россией, чтобы было больнее.

Скандинавской командой руководит 27-летний тренер Йоханнес Лукас – в российском биатлоне в этом возрасте даже биатлонисты считаются молодыми и перспективными, которых нужно поберечь. Лукас родился в Германии, его называют преемником и наследником Вольфганга Пихлера, который так прочно сросся со Швецией, что многие забыли о его немецких корнях.

Русские болельщики шутят, что шведы наконец переварили нагрузки, которые давал им Пихлер, но это действительно последствия, вызванные его трудами. Сейчас Вольфгангу 65 лет – он распрощался с командой после сезона-2018/19, перешел на работу в олимпийский комитет Швеции и рекомендовал замену – того самого Лукаса. В сентябре 2020-го Пихлер перенес инфаркт и побывал в искусственной коме, но выкарабкался. Пережив второе рождение, он до сих пор ратует за Швецию и считает себя частью команды, применяя местоимение «мы». После успехов сборной в Контиолахти он дал первое интервью с момента выхода из больницы и все объяснил.

Вольфганг Пихлер Фото: Imago

«Не хочу хвастаться, но в 2015 году Швеция была на дне. Что-то должно было измениться. Я пригласил в Эстерсунд всех, кто имел какое-то отношение к биатлону, и представил свою концепцию – оставить за бортом всех прежних спортсменов и начать заново с молодыми. Так что результаты в Финляндии – исход этой работы. Мы внедряем совершенно новую систему в течение пяти лет. Многому я научился у футболистов – клуб «Аугсбург», например, проводил сборы в Рупольдинге. Я внимательно посмотрел на них и понял, что клуб – и, вероятно, все другие клубы Бундеслиги тоже – наняли специалиста для каждой области. Мне стало ясно, что это нужно и нам.

Я вспомнил Юргена Клинсманна. Он был первым тренером, который ввел эту систему в Германии. Клинсманн совершил огромный переворот со своими специалистами из Америки. Они ничего не знали о футболе, но каждый был экспертом в своей области – сила, выносливость, скорость, техника, психология и так далее. Именно это я объяснил в Эстерсунде. Конечно, это стоило больших денег, а у нас их не было. Но постепенно мы смогли все профинансировать.

Йоханнес Лукас Фото: Imago

В моем контракте также было сказано, что я должен тренировать тренеров, и я сделал это. Сегодня они до сих пор работают. У нас новый главный тренер, лучший тренер по технике, а генеральный секретарь федерации перешел в биатлон из лыжных гонок. И самые лучшие сервисмены. Особо хочу отметить Йоханнеса Лукаса из Мюнхена. Он проработал в тренерском штабе четыре года и теперь возглавил его. Замечательный человек! Спонсоры тоже приходят. А еще мы постепенно подводим к основе шестерых юных биатлонистов. Для Швеции снова наступают великие времена!»

Генсек федерации, о котором говорит Пихлер – никто иной как Рикард Грип, которого наверняка помнят продвинутые лыжные фаны. С начала 2010-х Грип работал в лыжной сборной Швеции и плавно продвигался вверх. Он дослужился до тренера мужской сборной, потом стал главным тренером и наконец получил менеджерскую должность, которая позволяла курировать все процессы в команде. При Грипе у шведских лыжников все работало как часы: Валь-ди-Фьемме-2013, Сочи-2014, Фалун-2015 – команда била рекорды по медалям и по золоту, таких показателей не видели во времена Гунде Свана и Томаса Вассберга. После Зеефельда-2019, где шведки наконец расправились с норвежками в эстафете, Грипа «ушли» по надуманным причинам, и через год, как раз в межсезонье-2020, он возглавил шведский биатлон. Переводя на русский, его должность генерального секретаря федерации равна должности президента СБР Виктора Майгурова. Сейчас Рикарду 39 – он на 12 лет младше Майгурова, на 15 – экс-босса СБР Владимира Драчева. И шведский биатлон буквально сразу рванул вверх. Экс-лыжница Стина Нильссон заявила, что трансфер Грипа в биатлон был одной из причин ее перехода.

Рикард Грип Фото: Imago

Молодые функционеры, тренеры и узкие специалисты, которые, возможно, никогда ранее не слышали о биатлоне – вот потенциальный ключ к успеху. Не нужно раз за разом рокировать пул пожилых спецов – это путь в никуда, по которому Россия идет с 2010 года. Более доступный пример – даже не шведский биатлон, а русские лыжи, где одну из тренировочных групп возглавляет 35-летний Егор Сорин. Он работал аналитиком у Каминского, потом – у Маркуса Крамера. Теперь в группе Крамера аналитиком трудится 31-летний Анатолий Волков – технически продвинутый специалист нового типа, тоже стремящийся стать тренером.

СБР, а когда начнете что-то кардинально менять вы?

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