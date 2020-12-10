Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на информацию о получении спортивным комментатором Дмитрия Губерниева ордена Александра Невского.
«Это один из самых почитаемых орденов, и вручать его такому балаболу просто смешно. Это же до какого цинизма нужно дойти, чтобы самому этого не понимать. Вся страна просто плюется, ненавидит, а этот человек улыбается в ответ! Я почитал комментарии на спортивных сайтах под новостью о награждении Губерниева и не увидел там ни одного положительного слова. Все высказываются либо с едким сарказмом, либо поливают его в открытую. После такого мне было бы стыдно показываться на людях», – написал Тихонов в своем блоге.
Биатлон
«Кололи во все места». Новые откровения Резцовой о приеме допинга
- Тихонов и Губерниев часто вступают во взаимные перепалки. Олимпийскому чемпион считает, что комментатор дестабилизирует обстановку в сборной.
- Орден Александра Невского вручается за особые заслуги перед страной.
Биатлон
Швеция – пример для сборной России. Стратегия Пихлера заработала
Биатлон
Норвежки лихо накатили на финиш в гонке преследования. В топ-10 ни одной русской