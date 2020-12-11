«Поначалу предложение сняться в такой чувственной фотосессии удивило меня. Убедила благотворительная составляющая: фотографии не только понравятся читателям, но также поддержат людей с расстройством пищевого поведения. У меня есть опыт борьбы с этим. Хотелось бы собрать четверть миллиона крон (около 9,5 тысяч евро – Eurosport) для моего фонда.