Бывшая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова снялась в фотосессии для журнала Playboy.
«Поначалу предложение сняться в такой чувственной фотосессии удивило меня. Убедила благотворительная составляющая: фотографии не только понравятся читателям, но также поддержат людей с расстройством пищевого поведения. У меня есть опыт борьбы с этим. Хотелось бы собрать четверть миллиона крон (около 9,5 тысяч евро – Eurosport) для моего фонда.
Биатлон
«Стала чувствовать себя более женственной». Коукалова выложила фото в купальнике
Я женщина, мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Это важно – принять свою физическую красоту и полюбить себя», – рассказала 31-летняя Коукалова в комментарии CNN Prima News.
- Коукалова – двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр.
- Биатлонистка из-за травмы не соревновалась с сезона-2017/18, официально объявила о завершении карьеры в мае 2018-го.
Биатлон
Коукалова завершила карьеру
Поклюка
Нойнер, Вилухина и еще 2 топ-леди подозрительно закончили с биатлоном. Возможно, это допинг