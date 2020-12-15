Бывший президент СБР и начальник Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов переведен в СИЗО из-под домашнего ареста. Сообщается, что функционер готовил побег.

В распоряжении «Московского комсомольца» появилась информация о том, что 67-летний Кравцов нарушал правила домашнего ареста: в частности, он выходил из квартиры и общался со свидетелями. Важнейшая улика – приобретение авиабилета из Москвы в Стамбул.

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Брат Кравцова считает аргументы надуманными. «В это трудно поверить, но все похоже на фальсификацию. Во-первых, у него даже не было на руках загранпаспорта – он хранится в 1 отделе Министерства спорта. В билете указан номер этого загранпаспорта с ошибкой. Как и номер телефона, указанный в документах, якобы подтверждающих приобретение билета. А сам мобильник был изъят еще в сентябре и до сих пор хранится в СК. То есть кто-то взял и купил ему билет, чтобы доказать факт якобы готовящегося побега. Причем чтобы скрыть следы, это сделали не с банковской карты, а за наличные деньги в кассе!

История с мнимыми вылазками»из квартиры еще более забавная. У него был браслет. Несколько раз он давал сбой, ложно срабатывал, приезжали сотрудники УИС, пытались чинить аппаратуру. Вообще к браслету было много претензий, но сейчас не об этом. В те дни и в то время, когда Кравцов, по данным следствия, якобы покидал помещение, камеры видеонаблюдения в подъезде этого не зафиксировали. Мы предоставили полные записи. Консьержки также уверяют, что он не выходил (они не могли пропустить)», – прокомментировал родственник.

Кравцов возглавлял СБР с 2014 года по 2018-й.

Функционер обвиняется по статье 160 уголовного кодекса – «присвоение или растрата в особо крупном размере».

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