Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший президент СБР Александр Тихонов в жесткой форме раскритиковал нынешнее руководство Союза биатлонистов.

«СБР хочет получить монополию на информацию и правду, ограничивая доступ к команде неугодным журналистам. Я узнал, что Александру Круглову, который более десяти лет работает в биатлоне и начинал писать еще в мою бытность президентом, запретили участвовать в пресс-конференции с тренерами, а тренерам запретили общаться с ним даже по телефону. Как говорят, инициатором этого идиотского решения выступил исполнительный директор СБР Александр Пак, который руководит информационной политикой СБР и работал в этой должности еще в команде Кущенко, Майгурова и Барнашова. Тогда они запомнились бездарной тратой прохоровских денег и позорными результатами.

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Итог деятельности этих безголовых руководителей – ноль золотых медалей в целом олимпийском цикле, чего не было никогда, ни до, ни после в российском биатлоне. Другой стороной деятельности Пака и компании стали более 20 допинговых случаев на международном и российском уровне за это время. И сейчас Майгуров снова назначил на ключевую должность этого безголового менеджера, который стал самым высокооплачиваемым сотрудником в нищей федерации (по слухам, он получает свыше 5000 долларов), имеющей кучу долгов и едва сводящей концы с концами.

Виктор Майгуров Фото: Getty Images

Единственное, что осталось от благ Прохорова – это вакс-грузовик, но и его доверили нанятому по протекции водителю без опыта вождения в Европе, который по дороге из Контиолахти чуть не разбил машину и не опоздал к старту. Но это только цветочки, а ягодки будут впереди. Паку я хочу напомнить, что тот, кто прав, не боится правды и критики. Против меня в свое время организовывали бойкоты, проплаченные статьи в СМИ, но наша команда результатом доказывала правоту и срамила всех критиков.

Вы же уже четвертые места в эстафетах и десятые в личных гонках трактуете как невероятный успех команды. Боюсь представить, до какого уровня может упасть наш любимый российский биатлон при вашем бездарном руководстве. Именно эта команда после моего ухода из СБР довела российский биатлон до позора, исключения из биатлонной семьи и того, что на территории России до 2027 года не будет ни одного международного старта. Кто вас нарожал, моральные уроды? Я бы вычистил вас, как прошлогодний снег», – написал 73-летний Тихонов в блоге.

После окончания сезона-2019/20 Виктор Майгуров сменил Владимира Драчева на посту президента СБР.

В текущем сезоне биатлонисты ни разу не попали на подиум, антирекордная серия без призовых мест длится 33 гонки.

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