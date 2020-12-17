Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию РУСАДА к ВАДА. CAS принял сторону ВАДА и отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом и запретил проводить старты.
«Странное решение CAS. Если запрещать выступать без флага и гимна на Олимпийских играх, то надо это делать и на этапах Кубка мира. В чем разница? Должен ли выступать Логинов? Нет», – приводит слова Самуэльссона «Матч ТВ».
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- РУСАДА должно выплатить ВАДА 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов.
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