Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию РУСАДА к ВАДА. CAS принял сторону ВАДА и отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом и запретил проводить старты.

«Странное решение CAS. Если запрещать выступать без флага и гимна на Олимпийских играх, то надо это делать и на этапах Кубка мира. В чем разница? Должен ли выступать Логинов? Нет», – приводит слова Самуэльссона «Матч ТВ».