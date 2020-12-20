Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла масс-старт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Она прошла 12,5 км дистанцию с одним промахом за 34 минуты 5,4 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Тирил Экхофф (+14 секунд, 1 промах), третье – итальянка Доротея Вирер (+26,9, 1 промах).
Единственная участница гонки от России Ирина Казакевич заняла 24-е место (+2:52.7, 5 промахов). Антирекордная серия сборной России без медалей в гонках, которые идут в зачет Кубка мира, увеличилась до 39 стартов.
Хохфильцен
Логинов лидировал после двух стрельб, но завалил стойку и едва вполз в топ-10
Также команда впервые не завоевала медалей на Кубке мира со старта сезона до января – прошло 22 гонки.
- Лучшими личными результатами в этом сезоне у россиян были два десятых места Александра Логинова и десятое место Светланы Мироновой.
- Также у сборной было три четвертых места в эстафетах.
Хохфильцен
Пайффер выиграл масс-старт, старший Бё – 3-й, Логинов – 10-й
Хохфильцен
😑Экхофф выиграла пасьют, русские не вошли в топ-25