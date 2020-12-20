Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев прокомментировал выступления российской команды в этом сезоне.

– Если вернуться к событиям мая – вы были инициатором приглашения Михаила Шашилова и Юрия Каминского в качестве старших тренеров?

Биатлон Майгуров официально сменил Драчева на посту президента СБР 11/07/2020 В 10:14

– Я был инициатором, чтобы не менять Хованцева, чтобы сохранить систему, которая привела к медалям на взрослом и юниорском чемпионатах мира. Но люди из правления начали говорить: «Давайте поменяем тех, этих, отдадим все полномочия Польховскому». Была безвыходная ситуация, и мне пришлось искать варианты. В тот момент мы пытались хоть каким-то образом исправить ситуацию. Чтобы не пригласили тех безграмотных специалистов, которых хотели сюда притащить.

– Речь про Владимира Королькевича и Роберта Кабукова, которых рекомендовало правление?

– Конечно. К сожалению, я понимаю ситуацию изнутри. Знаю, как велись все эти игры. Всю эту командочку надо гнать пинком под одно место. Они разваливали наш биатлон 6 лет, но им вновь позволили вернуться к власти. Это те же люди, которые были при Михаиле Прохорове. Когда мы попали в самый жесткий допинговый скандал, от которого до сих пор не можем оправиться. Я в шоке от того, что происходит, – сказал Драчев «Спорт-Экспрессу».

Сборная России увеличила собственный антирекорд: 39 гонок без медалей.

С мая 2018 года по июль 2020-го Драчев возглавлял Союз биатлонистов России.

Биатлон Министр спорта обеспокоен конфликтом в руководстве СБР 05/06/2020 В 12:44