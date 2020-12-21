Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания бывшего главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева. Говоря о неудачных результатах команды, Драчев раскритиковал новое руководство СБР: «Эту командочку надо гнать пинком под одно место».
«Драчев пытается переложить с больной головы на здоровую. Работают-то его тренеры, это его ставленники. Критика конкретно из его слов очень странно выглядит.
Я понимаю, он пытается оправдаться за свою работу. Но на мой взгляд это абсолютно бесполезно.
Какие там могут быть наработки? В СБР при нем творился полный хаос, никто не понимал, кому и в какую сторону бежать, и кто за что отвечает. Попытка оправдаться – бесполезная, она ни к чему не приведет, Драчеву лучше просто молчать.
Все специалисты прекрасно понимают, из-за кого наш биатлон находится в таком состоянии», – сказал Васильев «Р-Спорту».
- Сборная России увеличила собственный антирекорд: 39 гонок без медалей.
- С мая 2018 года по июль 2020-го Драчев возглавлял Союз биатлонистов России.
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