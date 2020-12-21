Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания бывшего главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева. Говоря о неудачных результатах команды, Драчев раскритиковал новое руководство СБР: «Эту командочку надо гнать пинком под одно место».

«Драчев пытается переложить с больной головы на здоровую. Работают-то его тренеры, это его ставленники. Критика конкретно из его слов очень странно выглядит.

Биатлон Драчев – о тренерах сборной: «Эту командочку надо гнать пинком» 17 ЧАСОВ НАЗАД

Я понимаю, он пытается оправдаться за свою работу. Но на мой взгляд это абсолютно бесполезно.

Какие там могут быть наработки? В СБР при нем творился полный хаос, никто не понимал, кому и в какую сторону бежать, и кто за что отвечает. Попытка оправдаться – бесполезная, она ни к чему не приведет, Драчеву лучше просто молчать.

Все специалисты прекрасно понимают, из-за кого наш биатлон находится в таком состоянии», – сказал Васильев «Р-Спорту».

Сборная России увеличила собственный антирекорд: 39 гонок без медалей.

С мая 2018 года по июль 2020-го Драчев возглавлял Союз биатлонистов России.

Биатлон Майгуров официально сменил Драчева на посту президента СБР 11/07/2020 В 10:14