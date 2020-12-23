Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Стина Нильссон в марте потрясла известием о переходе в биатлон. 27-летняя спортсменка провела межсезонье бок о бок с женской биатлонной сборной, которая коллекционирует победы и подиумы на Кубке мира: Ханной и Эльвирой Эберг, Йоханной Скоттхайм. А как дела дела у самой Нильссон? Научилась ли она стрелять и выносит ли всех по скорости?

Ворваться в биатлон по самому оптимистичному сценарию у Стины не получилось, но в первый же сезон от нее и не ждали побед на международном уровне. Тренеры хвалили спортсменку, говоря, что она уделяет очень много времени стрельбе, но ей не повезло дебютировать в коронавирусный сезон – старт Кубка IBU, соревнования для второго эшелона, перенесли на январь.

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Новоиспеченная биатлонистка начала сезон на национальном отборе в Идре и не впечатлила: в спринте стала 11-й с двумя промахами на лежке и одним на стойке, а в индивидуальной гонке застрелилась совсем – 27-я и 2+3+4+1 на стрельбе. Стина логично не попала в сборную на Кубок мира, но подчеркнула, что не жалеет об уходе из лыж.

Стина Нильссон Фото: Imago

«Я никогда об этом не пожалею. Все мои партнеры по команде сказали мне столько положительного: «Это так правильно! Давай!» Но есть и такие, кто считает, что это не очень хорошая идея», – поделилась Нильссон.

«У меня была такая же стрельба на моем первом международном старте, – оценил эксперт SVT Бьорн Ферри. – А в итоге я выиграл олимпийское золото».

Без Кубка IBU Нильссон получила второй соревновательный шанс только через месяц на контрольных соревнованиях в Эстерсунде, где проверяли шведский резерв. Первый спринт прошел с приключениями – Стина по два раза мазнула лежа и стоя, задела лыжей коврик, упала, а на финише перепутала трассу и поехала не туда.

Спринт на следующий день принес абсолютно другие эмоции – бывшая лыжница финишировала третьей, допустив всего один промах на первом огневом рубеже. Стойку она прошла без промахов – это первый чистый огневой рубеж в соревновательном формате. Попадание в тройку позволило отобраться на первый этап Кубка IBU, который стартует 11 января в немецком Арбере.

«Чувствую, что за эти несколько недель, которые прошли с момента премьеры в Идре, накопила довольно много опыта. Я чувствую себя готовой к такой важной задаче. Кубок IBU – безусловно, тот опыт, с которым я еще не сталкивалась», – прокомментировала Стина.

Первый подиум Стины Нильссон в биатлоне Фото: Imago

Попадание на первые международные соревнования – не аванс, но нельзя ожидать, что Нильссон быстро порвет остальных биатлонисток и присоединится к сестрам Эберг на Кубке мира. Стрельба пока выглядит неуверенной, из-за чего страдает ход. Стине только предстоит найти баланс.

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