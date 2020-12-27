Россйиский биатлонист Семен Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка России в Ижевске и предположил, почему у него и других сборников не получается проявить себя на международных соревнованиях. По мнению Сучилова, виноваты не спортсмены.

– Что изменилось на Кубке мира?

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– Приехали в Европу, и я заметил, что вся команда бежит плохо, а мы чуть хуже, поэтому тренеры решили, что надо что-то делать. Привезли других парней, но они показали то же самое. Думаю, убедились уже, что шашкой махать не стоит и дело вовсе не в спортсменах.

– По ходу подготовки к сезону чувствовали, что что-то идет не так?

– Нет. Подготовка была планомерной, ребята и тренеры были настроены хорошо. Думаю, что наши спортсмены в основной и резервной сборных тренируются не меньше европейских. Это факт, – цитирует Сучилова News.ru.

Бесподиумная серия российских биатлонистов на Кубке и чемпионате мира длится на протяжении 39 гонок.

Лучшее место Сучилова на Кубке мира-2020/21 – 36-е.

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