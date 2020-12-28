Российская команда выиграла гонку с общего старта, которая сопровождалась сильнейшим снегопадом – Евгения и Матвей допустили 3 промаха и опередили вторую немецкую сборную в составе Франциски Пройс и Симона Шемпа на 18,2 секунды (4 промаха). Третьими стали австрийцы Лиза-Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард, которые отстали на 50,2 секунды (8).

В пасьюте Павлова и Елисеев также оказались лучшими. На протяжении почти всего преследования российская команда шла рядом с немцами, но все решилось за три круга до финиша – Елиеев отстрелял точно (всего 2 промаха в пасьюте), тогда как Шемп допустил два неточных выстрела (3). В результате Матвей привез все тому же Шемпу 7,1 секунды. Третье место у первой немецкой команды, за которую выступили Дэнис Херманн и Бенедикт Долль (+25,1).