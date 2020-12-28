В немецком Рупольдинге состоялась традиционная Рождественская гонка. Сборную России на соревнованиях представляли Матвей Елисеев и Евгения Павлова.

Российская команда выиграла гонку с общего старта, которая сопровождалась сильнейшим снегопадом – Евгения и Матвей допустили 3 промаха и опередили вторую немецкую сборную в составе Франциски Пройс и Симона Шемпа на 18,2 секунды (4 промаха). Третьими стали австрийцы Лиза-Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард, которые отстали на 50,2 секунды (8).

Биатлон
Четкая стрельба и победные объятия. Как Россия выиграла Рождественскую гонку
ЧАС НАЗАД

В пасьюте Павлова и Елисеев также оказались лучшими. На протяжении почти всего преследования российская команда шла рядом с немцами, но все решилось за три круга до финиша – Елиеев отстрелял точно (всего 2 промаха в пасьюте), тогда как Шемп допустил два неточных выстрела (3). В результате Матвей привез все тому же Шемпу 7,1 секунды. Третье место у первой немецкой команды, за которую выступили Дэнис Херманн и Бенедикт Долль (+25,1).

  • В гонке не участвовали спортсмены из Норвегии.
  • В Кубке мира биатлонисты из России не занимают призовые места на протяжении 39 гонок.

Подписывайся на сочнейший телеграм-канал Eurosport.ru

«Дело не в спортсменах». Российский биатлонист – о неудачах на Кубке мира

Биатлон
Елисеев и Павлова побороли соперников и дикий снегопад в масс-старте
4 ЧАСА НАЗАД
Биатлон
«Дело не в спортсменах». Российский биатлонист – о неудачах на Кубке мира
ВЧЕРА В 13:36