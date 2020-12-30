Союз биатлонистов России отстранил от соревнований на 4 года Викторию Коновалову за нарушение антидопинговых правил.
Срок дисквалификации 20-летней спортсменки отсчитывается с 15 декабря 2020 года. В ее допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция, ее маркеры и метаболиты. Об этом сообщила пресс-служба РУСАДА.
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Помимо Коноваловой, решением Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ от соревнований на 2 года отстранен Дмитрий Хропенко, дисквалификация которого начинается с 21 мая 2020 года.
- Коновалова представляла на соревнованиях Красноярский край.
- За три года она приняла участие в пяти гонках.
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