РУСАДА расследует инцидент, произошедший в конце декабря на «Ижевской винтовке». Ранее стало известно, что после прибытия на турнир допинг-офицеров с соревнований массово снялись юниоры из Тюменской области и юниорки, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ.

«РУСАДА, действительно, проводило тестирование на «Ижевской винтовке». Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся. Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, в соответствии со «Стандартом», а, во-вторых, чтобы не помешать расследованию», – цитирует «Весь спорт» директора по коммуникациям РУСАДА Марию Маркову.