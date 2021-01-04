РУСАДА расследует инцидент, произошедший в конце декабря на «Ижевской винтовке». Ранее стало известно, что после прибытия на турнир допинг-офицеров с соревнований массово снялись юниоры из Тюменской области и юниорки, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ.
«РУСАДА, действительно, проводило тестирование на «Ижевской винтовке». Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся. Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, в соответствии со «Стандартом», а, во-вторых, чтобы не помешать расследованию», – цитирует «Весь спорт» директора по коммуникациям РУСАДА Марию Маркову.
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- Допинг-офицеры прибыли после спринтов, и с турнира суммарно снялись 33 спортсмена.
- 30 декабря на 4 года дисквалифицировали за оксандролон 20-летнюю Викторию Коновалову (ее кейс не связан с «Ижевской винтовкой»).
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