Дмитрий Губерниев продолжает борьбу с русским антирекордом по гонкам без медалей. Сначала комментатор проспорил и пожевал перчатку. Теперь на кону поедание ботинка, который ему приготовил экс-глава СБР Владимир Драчев.
«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы!
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Но веруя в российский биатлон, золотому голосу – Дмитрию Губерниеву – подготовили золотой шоколадный микрофон. На случай долгожданных побед наших спортсменов!» – написал Драчев.
Ранее Губерниев пообещал съест ботинок, если российские биатлонисты не возьмут медали в 50 гонках подряд.
- Серия сборной России без медалей насчитывает уже 39 гонок.
- Драчев был главой СБР с 2018-го по 2020-й.
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