Дмитрий Губерниев продолжает борьбу с русским антирекордом по гонкам без медалей. Сначала комментатор проспорил и пожевал перчатку. Теперь на кону поедание ботинка, который ему приготовил экс-глава СБР Владимир Драчев.

«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы!

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Но веруя в российский биатлон, золотому голосу – Дмитрию Губерниеву – подготовили золотой шоколадный микрофон. На случай долгожданных побед наших спортсменов!» – написал Драчев.

Ранее Губерниев пообещал съест ботинок, если российские биатлонисты не возьмут медали в 50 гонках подряд.

  • Серия сборной России без медалей насчитывает уже 39 гонок.
  • Драчев был главой СБР с 2018-го по 2020-й.

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