Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал массовое снятие российских юниоров с «Ижевской винтовки» после приезда допинговых офицеров РУСАДА.
«Я потрясен – тем более речь идет о юниорах. Где проходит грань жестокого обращения с детьми? Это опасная и безумная вещь. Грустно, что такое продолжается. Надеюсь, в ближайшее время этих спортсменов протестируют. Когда с соревнований снимаются один или два человека, это объяснимо, но массовое снятие кажется странным.
Я часто думаю о том, доверять ли российским биатлонистам. На старт спринта выйдут 100 человек – кто-то из них может быть на допинге, другие употребляли допинг в прошлом, третьи рассматривают такую возможность в будущем. Не знаю, кто эти люди, но наивно полагать, что это не так. В этом году у русских не было выдающихся результатов, так что я не беспокоюсь», – цитирует 23-летнего Самуэльссона Aftonbladet.
- C «Ижевской винтовки» снялись 33 биатлониста – РУСАДА начало расследование.
- Самуэльссон – олимпийский чемпион в эстафете и бронзовый призер чемпионата мира.