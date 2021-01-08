«Я потрясен – тем более речь идет о юниорах. Где проходит грань жестокого обращения с детьми? Это опасная и безумная вещь. Грустно, что такое продолжается. Надеюсь, в ближайшее время этих спортсменов протестируют. Когда с соревнований снимаются один или два человека, это объяснимо, но массовое снятие кажется странным.

Я часто думаю о том, доверять ли российским биатлонистам. На старт спринта выйдут 100 человек – кто-то из них может быть на допинге, другие употребляли допинг в прошлом, третьи рассматривают такую возможность в будущем. Не знаю, кто эти люди, но наивно полагать, что это не так. В этом году у русских не было выдающихся результатов, так что я не беспокоюсь», – цитирует 23-летнего Самуэльссона Aftonbladet.