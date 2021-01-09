Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о просмотре лыжного «Тур де Ски» и заявил, что соскучился по конкуренции с русскими в биатлоне.

«Смотрю «Тур де Ски», а там одни русские, только ваши там впереди. В биатлоне мы по этому очень скучаем. Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Шипулин обратно», – заявил Тарьей в интервью «Матч ТВ».

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Шипулин один из главных соперников норвежцев в 20-х годах этого века. На его счету 44 личных подиума в Кубке мира (11 побед) и 6 золотых наград чемпионата мира.

Биатлонисты из России не заезжают на подиум в Кубке мира уже 41 гонку подряд.

Лучший результат в этом сезоне показала Евгения Павлова – она стала 6-й в спринте Оберхофа.

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