Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о просмотре лыжного «Тур де Ски» и заявил, что соскучился по конкуренции с русскими в биатлоне.

«Смотрю «Тур де Ски», а там одни русские, только ваши там впереди. В биатлоне мы по этому очень скучаем. Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Шипулин обратно», – заявил Тарьей в интервью «Матч ТВ».

Оберхоф
Внутрисемейные разборки братьев Бё и третье место Легрейда в спринте
17 ЧАСОВ НАЗАД

Шипулин один из главных соперников норвежцев в 20-х годах этого века. На его счету 44 личных подиума в Кубке мира (11 побед) и 6 золотых наград чемпионата мира.

  • Биатлонисты из России не заезжают на подиум в Кубке мира уже 41 гонку подряд.
  • Лучший результат в этом сезоне показала Евгения Павлова – она стала 6-й в спринте Оберхофа.

Занявшая 87-е место русская биатлонистка: «Это что-то. Я очень довольна»

Оберхоф
Норвежцы оккупировали топ-3 в спринте, Латыпов почти влез в десятку
19 ЧАСОВ НАЗАД
Оберхоф
Экхофф воспламенила трассу и победила, но русские девушки не стушевались
20 ЧАСОВ НАЗАД