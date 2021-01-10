Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление сборной Норвегии в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Норвежцы в составе Тирил Экхофф и Тарье Бё заняли третье место, отстав от финишировавших первыми французов на 38,7 секунд.

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«Три штрафных круга у Экхофф! Может, она перезанималась сексом? Тирил! Я люблю тебя, биатлон. Казалось, не остановить ее. А нет», – заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Экхофф призналась в интервью, что в праздники много ела, спала и занималась сексом.

Победу в сингл-миксте одержала сборная Франции, которую представляли Жюлия Симон и Эмильен Жаклен.

Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали девятыми.

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