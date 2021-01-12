Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, раньше работавший в лыжных гонках, рассказал о особенностях новой должности. Он заявил, что ему было сложно привыкнуть к частому общению с журналистами.

«Наверное, [не привык] к постоянным интервью, особенно перед камерой. Я в своей жизни немало интервью давал, но такого внимания масс-медиа даже и близко не было, как сейчас. Конечно, до поездки на Кубок мира я предполагал, что так и будет, но одно дело смотреть на это со стороны, а совсем другое быть непосредственным участником.

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После гонки на эмоциях можно что угодно сказать, но приходится постоянно следить за высказываниями, не допускать даже случайных слов, которые могут быть неправильно истолкованы. Я всегда во время гонки стою на трассе, информацию о занятых местах по рации получаю, и не могу дать полноценного анализа сразу после финиша – только свои впечатления, а это эмоции.

Но я также понимаю, что сейчас биатлон – настоящее спортивное шоу, а это подразумевает наличие клоунов, которые должны всех развлекать. Глубокие вещи публикой не воспринимаются, публике нужны резкие слова, критика и крики. Но от меня этого точно не будет», – цитирует Каминского официальный сайт СБР.

Ранее Юрий Михайлович возглавлял спринтерскую группу сборной России по лыжам, в которую входили Никита Крюков, Алексей Петухов, Николай Морилов и другие.

Также он работал с лыжной командой Казахстана.

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