Отец российского лыжника Александра Большунова прокомментировал вопросы о переходы сына в биатлон и рассказал о его стрелковых навыках.
– Недавно Сашу спросили о возможном уходе в биатлон, и он такое развитие своей карьеры допустил. Одобрите выбор сына, если он все-таки на это решится?
– Давным-давно я ему говорил: «Сань, нужно в биатлон». Он, между прочим, стреляет прекрасно. У него и оружие свое есть. Он был еще маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось. Я ему говорил: «Сынок, добьешься в лыжах того, чего желаешь, а там можно перейти в биатлон». Этот разговор у нас был давно. Это жизнь, и по ее течению людям свойственно вносить какие-то коррективы. Время покажет.
– Сейчас биатлонной сборной Большунов пригодился бы.
– Я раньше смотрел биатлон, а сейчас не смотрю, потому что одни лыжи... А так слежу, 43 гонки без медалей – и вот победа! Нужно просто трудиться, без труда никакого движения не будет, – цитирует Александра Большунова-старшего «Р-Спорт».
- Большунов выиграл «Тур де Ски»-2021 и оторвался в общем зачете Кубка мира на 666 очков.
- Биатлонисты 10 января добились победы в смешанной эстафете, прервав антирекордную серию.