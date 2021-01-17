В немецком Оберхофе завершилась заключительная гонка шестого этапа Кубка мира по биатлону – женский масс-старт на 12,5 км. Победу одержала представительница Франции Жюлия Симон.

Француженка допустила один промах на втором огневом рубеже и два промаха – на третьем.

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Второе место заняла немка Франциска Пройсс (+3,9), у которой одна ошибка на первом рубеже и одна – на третьем. Замкнула тройку лидеров шведка Ханна Оберг (+11,7), она допустила три промаха: на первом, втором и четвертом рубежах.

Сборную России представляли две спортсменки – Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Миронова заняла 11-е место, промахнувшись четыре раза (1+0+1+2), Кайшева стала 19-й (0+0+2+1).

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Лучший из сборной России – финишировавший шестым Матвей Елисеев.

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