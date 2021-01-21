Мем «Мы готовимся к чемпионату мира» от российских биатлонистов за десять лет оброс мясом и плотно прижился в обиходе болельщиков. Сборная традиционно не показывает результатов на Кубке мира, а на ЧМ всем составом берет медалей меньше, чем иностранные топы поодиночке. Как правило, одну-две, если золото – то героическими усилиями лидера: Екатерины Юрловой-Перхт или Александра Логинова.

В 2021-м о подготовке к чемпионату мира тренеры также объявили еще в конце межсезонья. Команда пробила дно в виде 43 гонок без подиумов (как раз с бронзы Логинова в пасьюте на ЧМ-2020), Дмитрий Губерниев на фоне лыжных побед раскачивал свой любимый вид спорта жеванием перчатки, но потом биатлонисты красиво выиграли смешанку в Оберхофе – не ошибками конкурентов, а безупречной стрельбой Светланы Мироновой, стабильным этапом Логинова и ураганным финишем Эдуарда Латыпова, который уже стал одним из главных хайлайтов зимы.

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Второй оберхофский этап не принес призовых мест, но порадовал обнадеживающими результатами. Матвей Елисеев дважды зашел в десятку, Миронова демонстрировала быстрый ход. Русские биатлонисты вряд ли выиграют медали Рупольдинга-2021 в личных гонках – только в случае массового застрела конкурентов – но для призов в эстафетах команда действительно работает планомерно и размеренно.

Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов Фото: Getty Images

В Оберхофе четвертые эстафетные места взяли и мужчины, и женщины – довольно уверенно и с перспективой борьбы за медаль. В первом случае подвел неопытный забойщик Кирилл Стрельцов, во втором – штрафной круг от поймавшей кризис Евгении Павловой. Обе ошибки можно устранить, а главное – у тренеров есть время. В Антерсельве в эти выходные пройдут заключительные перед чемпионатом мира эстафеты.

У мужчин сформирована твердая тройка: Елисеев, Логинов, Латыпов. Матвею комфортнее начинать эстафету, а в лице Эдуарда Россия наконец обрела финишера, которого не хватало после ухода куражистого Антона Шипулина. Логинов на последнем этапе не запарывал эстафеты – но никогда не смотрелся тем, кто во что бы то ни стало хочет вытащить команду к первому месту. Не потому, что Александр эгоистичен – но допинговый бэкграунд слишком зажал его в плане психологии. Безопасный третий этап гораздо удобнее для Логинова, а на финише готов бросаться в бой Латыпов. У него для этого есть избыток желания и горящие глаза – но пока маловато опыта.

«Финишировать нравится, но я совсем немного в этой должности – надо нарабатывать. Есть недочеты, но думаю, с каждым стартом я буду сильнее и мы будем бороться за победу. Эстафета всегда может быть непредсказуемой, надо бороться до конца. Дойти до медали можно в любой ситуации», – зрело рассуждал 26-летний Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

Кандидата на второй этап выберут из тех, кто заявлен на Антхольц – кроме завалившего оберхофскую эстафету Стрельцова, это Евгений Гараничев и Антон Бабиков. Оба в последнее время не блещут результатами, особенно на лыжне, но в эстафете способны вспомнить былой класс и не сильно отстать от лидеров на 7,5 километрах. С другой стороны, тренерам стоит дать еще один шанс Стрельцову, поставив его на второй этап.

В женской эстафете за Россию бежали Павлова, Миронова, а также Лариса Куклина и Ульяна Кайшева. Миронова и Кайшева – стопроцентные участницы квартета, а остальных стоит выбирать исходя из текущей готовности. В Антхольц с Кубка IBU едет набравшая форму Татьяна Акимова, которая наверняка отберется на чемпионат мира и будет претендовать на попадание в эстафетную четверку. Пока непонятно и с расстановкой: Кайшева смотрится на последнем этапе уверенно, но Антерсельва – шанс попробовать на финише скоростную Миронову. При должной готовности и без ярко выраженных ошибок биатлонистки способны брать медаль чемпионата мира.

Светлана Миронова Фото: Getty Images

Антерсельва как последний генеральный прогон – супершанс именно для российских биатлонистов, которые традиционно сильно выступают на итальянских трассах. В 2007-м эстафетная четверка Аликина победила здесь с единственным дополнительным патроном, а в 2016-м сборная выдала лучший кубковый этап в истории, выиграв четыре гонки из шести и в общей сумме взяв семь медалей. Золотыми были Шипулин, Подчуфарова, Юрлова и мужская эстафета. Правда, потом случились невнятные североамериканские этапы и антирекордный безмедальный ЧМ в Холменколлене.

В контексте ЧМ-2021, который стартует вслед за Антхольцем 11 февраля, пока верится в лучшее. Да, две-три медали будут хорошим результатом. Да, каждый из братьев Бё, Экхофф, Ройселанн и Эберг поодиночке возьмут медалей больше, чем вся русская команда. Но сейчас это максимум, и этот максимум – тот рубеж, от которого можно оттолкнуться и достойно подготовиться к Олимпиаде. Еще лучше, к олимпийскому сезону в целом, но это уже мечты: у российского биатлона пока другая ментальность.

Главное, чтобы все понимало руководство СБР: пять, шесть медалей ЧМ – утопия. И когда медалей будет меньше, ни в коем случае нельзя менять старших тренеров – Михаила Шашилова и Юрия Каминского. У них не получилось сразу, но они увидели стратегию и должны вести команду к Олимпиаде. Без приключений и провалов, конечно, не обойдется, но тренерская чехарда еще хуже.

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