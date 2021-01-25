Шлейф полярных эмоций тянется за ним даже спустя больше полугода – Мартен Фуркад завершил карьеру, но попутно сотворил из нее голливудскую историю, которая началась и закончилась в одной точке земного шара с разницей в 10 лет. Сейчас он – семьянин, писатель, функционер МОК, модель, менеджер спортивных фестивалей. Фуркад перезарядил обойму, и новые мишени явно шире, чем 115 миллиметров.

Во Франции его окрестили Каталонским людоедом, а Французским дьяволом, Д'Артаньяном и (в сердцах) свиньей – прозвали В России. На него молились напарники по команде и проклинали все те, на кого он прерывисто дышал, кому посыпал коврики снегом и кого подсекал в створе. Один человек последние 10 лет снова и снова влюблял, раздражал, будоражил, воодушевлял и наставлял.

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Почему Фуркад стал героем нации

Тень Фуркада теперь не преследует Йоханнеса Бё на трассе, а масштабировалась и конкурентоспособна даже после завершения карьеры: по данным опроса Odoxa (независимого исследовательского института Франции), он опередил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, чемпиона мира по шоссейному велоспорту Жулиана Алафилиппа и стал спортсменом года во Франции. Также Мартен победил в голосованиях в спортивных редакциях RTL Television, Dauphiné Libére и Skichrono.com – последняя назвала его чемпионом зимних видов.

И это несмотря на смазанный сезон и предательски упущенный «Большой хрустальный глобус» в самой последней гонке календаря, которую феерично, но без нужного шика и оваций француз все-таки взял. Не это ли успех Фуркада в частности и биатлона в целом, хотя бы потому, что удалось обойти сам футбол и победителя Лиги 1, финалиста Лиги чемпионов? По словам журналистки L’Equipe Селин Нони, национальным героем он стал и потому, что рейтинг трансляций биатлона сегодня не уступает некоторым футбольным матчам.

Мартен Фуркад Фото: Getty Images

Пять лет назад, пока старты не показывали на L'Equipe TV, биатлон не особо брал за душу, а на улицах в ответ на фото лыжников с винтовкой французы лишь пожимали плечами – великого в лицо не знали. Но победы эксцентричного лидера, в том числе в смешанной эстафете ОИ-18, привели к тому, что биатлон полюбило рекордное число зрителей. Об этом говорил и репортер L'Equipe Танги Кероа в эфире «Матч ТВ». Много лет биатлон во Франции можно было смотреть только за деньги, но канал купил права на Кубок мира, и спорт стал доступен всем. Такой ажиотаж, продолжает журналист, связан и с персоной Фуркада, и с невероятным шоу, которое устраивает бригада канала в эфире – 3D-инфографика, бегающие у рубежа журналисты и разбирающий все тонкости гонки бывший напарник Фуркада Алексис Бёф. По меркам Франции, говорит Кероа, смотрит это невероятное количество людей – в выходные порядка 1 миллиона зрителей.

«Вы знаете, во Франции биатлон никогда не был популярным видом спорта. Даже когда блистал Рафаэль Пуаре. Но с появлением Мартена теперь все знают, что такое биатлон и кто такой Фуркад! Он стал легендой», – отмечает Нони.

Подтверждают это и сокомандники, с кем Фуркад бегал и кого воспитал за последние пять лет. Антонин Гигонна в милом послании другу объяснил, что значит фигура Фуркада для биатлона: «Как я тобой горжусь! И благодарен! Вечно. За то, что выбрал этот странный вид спорта, что оказался в нужное время в нужном месте. Этот парень объяснил французам, что биатлон – это лыжи и стрельба из винтовки, а не что-то еще… Ты сделал нашу жизнь проще. Из-за тебя у нашего спорта невероятные рейтинги на ТВ.

– Чем ты занимаешься? Биатлон? А, конечно… с Мартеном Фуркадом?

– Да.

– А, понятно!»

Поднять биатлон до уровня национального спорта во Франции – цель, которая стимулировала Фуркада выиграть 5 золотых медалей на Олимпийских играх, 13 – на чемпионатах мира и 83 раза вскочить на пьедестал. Эффектное празднование как еще один отличительный штрих спортсмена, Мартен Фуркад перенес и на бумагу: фото попало на обложку его второй книги.

«Гордость внушает то, что мне посчастливилось наблюдать рост дисциплины вместе со мной. Для меня это очень ценное ощущение. Хотелось бы сохранить в памяти прогресс биатлона, который стал попадать в шорт-лист спортивных премий. И даже не так важно, кто в итоге их выиграл», – говорил Мартен в интервью RTL.

Написал вторую книгу

Финиш спиной, жонглирование обоймой на рубеже, победные жесты на заключительной стойке, прыжки на пьедестале – все это слепило образ с одной стороны дерзкого шоумена, с другой – искреннего, эмоционального и порой агрессивного лидера.

Один из таких рывков вверх он поместил на обложку автобиографической книги-дневника «Последний круг» — уже второго издания после «Моя мечта о золоте и снеге». Спортсмен описал последний сезон в карьере, сотрудничая над текстом с бывшим журналистом Dauphine Libere Жаном Иссартелем. Тот сопровождал его и при издании первой работы. Книга, начатая осенью 2019 года, сегодня уже раскуплена в количестве 40 000 экземпляров, продажи второго тиража стартуют в январе.

«Последний круг» – это дневник моего заключительного сезона. Мне не нужна была сухая книга, я хотел добавить в нее художественные штрихи», – добавляет Фуркад.

Под художественностью француз имеет в виду рисунки, которые разбросаны по всей книге. Их автор – 14-летняя поклонница из Тамбова Оксана Пинчук, чью работу Фуркад случайно заметил в инстаграме и тут же откликнулся с предложением о сотрудничестве.

«Спасибо за приверженность этому проекту. У вас удивительный талант! Надеюсь, наше сотрудничество откроет перед вами много возможностей, вы этого заслуживаете. И спасибо инстаграму за то, что эта встреча произошла», – продолжает Фуркад.

Сама обложка – апофеоз 10-летней карьеры Мартена в команде. За последние несколько лет сборная Франции перестала быть лишь Фуркадом и всеми остальными, и это тоже его заслуга. Она превратилась в команду, где Мартен уже не был безоговорочным лидером. И не потому, что сдал сам, а так как под его давлением и авторитетом прибавили все остальные. Финиш сразу троих французов на пьедестале в индивидуалке Эстерсунда – самый точный, но не единственный пример. Достаточно заглянуть в общий зачет Кубка мира-2019/20, где Мартен Фуркад стал вторым, Кентен Фийон Майе – третьим, Эмильен Жаклин – пятым, Симон Дестье – шестым.

В том же году мужская сборная Франции добилась и другой исторической победы – выиграла золото в эстафете на чемпионате мира в итальянской Антерсельве впервые за 19 лет. После финиша французов Фуркад не сдержал слез, а позже признался, что именно это командное достижение подтолкнуло его к решению уйти.

Метит в олимпийские чиновники

Метить по более масштабным целям, чем очередной «Глобус», Мартен решил еще до завершения карьеры – француз бросил вызов теперь уже олимпийским чиновникам. В 2019 году он выиграл голосование и стал кандидатом в члены комиссии спортсменов МОК от Франции, опередив другого рекордсмена и французскую звезду прыжков в высоту – Рено Лавиллени.

Орган представляет интересы атлетов на Играх – связывает представителей сборных и руководство МОК. Функционеры помогают спортсменам решать различные вопросы, а в случае возникновения конфликтов дают рекомендации исполнительным органам Комитета. Они также принимают участие в оценке городов-кандидатов Игр и следят за их организацией.

Сегодня Фуркад поддерживает регулярные контакты с Тони Эстанге – президентом Парижа-2024, проводит лекции для спонсоров, встречи в рамках Оргкомитета и готовит кандидатуру к выборам в комиссию спортсменов МОК в 2022 году. Именно на Олимпиаде в Пекине, если бойкот международных соревнований утихнет, пройдет голосование и инаугурация. Спортсмены-участники Олимпиады выберут лишь двоих человек из разных видов спорта, которые пополнят комитет на ближайшие восемь лет.

«Быть членом МОК – не самоцель. Я хочу внести вклад в олимпийское движение и в Олимпиаду – событие, которое страстно люблю, которое мне так много дало и которому я хочу много отдать взамен. Мой вклад может быть разноплановым. Это среда, которую я открыл очень рано. Сначала по телевизору, затем на месте, приезжая болеть за брата Симона в 2006 году в Турине, а потом и как спортсмен в Ванкувере. Я видел вблизи недостатки, которые можно исправить, а также стереотипы о МОК. У меня очень благосклонный взгляд на организацию и олимпийское движение, хотя систему распределения средств можно критиковать», – рассказывал Мартен.

Мартен в штаб-квартире МОК в Лозанне (2019 год) на встрече комиссии спортсменов по подготовке к летним ОИ-2024 года в Париже Фото: Getty Images

Фуркад уже адаптируется к работе в МОК, организуя летний фестиваль имени себя Martin Fourcade Nordic Festival вместе с Алексисом Бёфом. Первый в его жизни турнир, где он – голова и ноги феста: под контролем у француза менеджмент, приглашение звезд, согласование маршрута и сам краш-тест гонки. Турнир стал успешен в родном Анси в 2019 году, где участвовала вся биатлонная элита, в том числе Екатерина Юрлова-Перхт и Дмитрий Малышко. Повысить узнаваемость фестиваля Фуркад хотел и в 2020-м, но из-за локдауна соревнования сорвались.

Меньше всего на желаемой должности Фуркад хотел бы вновь вести борьбу с допингом, которая провоцировала конфликты спортсмена с коллегами: словесные перепалки с Губерниевым и Резцовой и инстаграм-скандалы с Логиновым. Так что сейчас без цели и необходимости Фуркад потерял мотивацию и выключился из диалога экспертов-спортсменов-чиновников.

«Допинг – это вещь, которую я слишком плохо понимаю. Я не смог бы работать в среде, которую глубоко ненавижу. Борьба против допинга важна. Два года назад я, может быть, и подумал об этом. Я бы мог привнести что-то тогда, но уже не сейчас», – говорит Мартен.

Стал частью поп-культуры

Съемки и рекламные кампании, работа в музыкальных клипах и кулинарные лайвы в инстаграме – французу важнее не гонорар, а имидж и форма сотрудничества. Фуркад не раз говорил, что не возьмется рекламировать то, что не нравится и не соответствует его идеологии. Потому у него и агента нет, только адвокат.

Фуркад снялся в новом клипе певца группы «Louise Attaque» Гаэтана Русселя вместе с другими легендами французского спорта. Песня «On ne meurt pas» или «Мы не умираем» – полностью отражает состояние поиска себя и жизнь после спортивной карьеры.

«Гаэтан подумал о мире спорта, чтобы воплотить идею. Очень приятно, что он подумал и обо мне тоже. Когда спортсмены высокого уровня завершают карьеру, об этом часто говорят как о маленькой смерти. Но я не умер! Безусловно, одна часть моей жизни закончилась, но есть другие. Это правда, что я в процессе движения вперед. Поэтому, помимо артиста, которого я очень ценю, проект особенно созвучен мне сейчас», – говорит Фуркад.

Мартен завершил карьеру, но спонсоры не разбежались, а наоборот продлили контракты: все также француз снимается для рекламы одежды и спортивной экипировки adidas и Rossignol, часов бренда Breitlingа, радует новыми стиллами и промо-фото со съемок новой модели очков Ultimate Carbon MF от Julbo.

Воспитывает семью

По склонам родных Пиренеев Фуркад гоняет с двумя дочерьми – шестилетней Манон и четырехлетней Инес, успевая подкалывать бывших сокомандников. «Новый напарник. Наверное, более упертый, чем Эмильен Жакелин, Кантен Фийон Майе, Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Симон Дестье... но не уверен!», – комментирует Фуркад в инстаграме.

Хотя бы ради этих фантастических видов и милых семейных карточек в окрестностях, в том числе и дома Фуркада в альпийском Веркоре, можно следить за спортсменом в инстаграме. Когда, если не сейчас, изучать внутренний туризм.

«Я очень привязан к спорту и всегда с удовольствием занимаюсь. Мне это физически необходимо. Если бы после большого спорта я прекратил – это была бы катастрофа. Нет никакого смысла бросать, наоборот, я хочу преодолевать барьеры. За девять месяцев после завершения карьеры я открыл больше маршрутов в своем районе, чем за 10 лет в большом спорте», – говорит Фуркад.

Мартен постит чудеснейшие фото на снежных склонах с семьей, но досрочная пенсия – не его история. Постоянные победы приучили Фуркада быть на виду и по возможности – в центре внимания. И раз на трассе свои амбиции уже не удовлетворить, он найдет им применение вне круга.

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