В первый день турнира в женской индивидуальной гонке победила полячка Моника Хойниш, а россиянка Лариса Куклина завоевала бронзу. Четвертой финишировала еще одна россиянка Анастасия Шевченко. В мужской классике первым стал латвиец Андрей Расторгуев, четвертое место у российского биатлониста Карима Халили.