27 января в польских Душниках-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону.

В первый день турнира в женской индивидуальной гонке победила полячка Моника Хойниш, а россиянка Лариса Куклина завоевала бронзу. Четвертой финишировала еще одна россиянка Анастасия Шевченко. В мужской классике первым стал латвиец Андрей Расторгуев, четвертое место у российского биатлониста Карима Халили.

Биатлон
🥉 Куклина взяла бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы
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Турнир продолжится 29 января и закончится в последний день месяца.

29 января, 12:30 – спринт на 7,5 км, женщины

29 января, 16:00 – спринт на 10 км, мужчины

30 января, 12:30 – гонка преследования на 10 км, женщины

30 января, 15:00 – гонка преследования на 12,5 км, мужчины

31 января, 12:30 – сингл-микст

31 января, 15:00 – смешанная эстафета

  • Ранее на 7-м этапе Кубка мира в Антерсельве сборная России завоевала две золотых и одну бронзовую медаль.
  • Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.

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