27 января в польских Душниках-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону.
В первый день турнира в женской индивидуальной гонке победила полячка Моника Хойниш, а россиянка Лариса Куклина завоевала бронзу. Четвертой финишировала еще одна россиянка Анастасия Шевченко. В мужской классике первым стал латвиец Андрей Расторгуев, четвертое место у российского биатлониста Карима Халили.
Турнир продолжится 29 января и закончится в последний день месяца.
29 января, 12:30 – спринт на 7,5 км, женщины
29 января, 16:00 – спринт на 10 км, мужчины
30 января, 12:30 – гонка преследования на 10 км, женщины
30 января, 15:00 – гонка преследования на 12,5 км, мужчины
31 января, 12:30 – сингл-микст
31 января, 15:00 – смешанная эстафета
- Ранее на 7-м этапе Кубка мира в Антерсельве сборная России завоевала две золотых и одну бронзовую медаль.
- Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.