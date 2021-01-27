Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 км в польских Душниках-Здруй. Куклина допустила один промах на третьем огневом рубеже и отстала от лидера на 15,5 секунд.

Первое место заняла полячка Моника Хойниш-Старега, которая один раз промахнулась на втором рубеже. Второй стала украинка Анастасия Меркушина (+2,9), не допустившая ни одного промаха.

Чемпионат мира
Драчев – о женской эстафете: «Попробуем финишировать с флагом»
21/02/2020 В 15:20

Еще одна российская биатлонистка Анастасия Шевченко (+33,5) финишировала четвертой, не допустив промахов. Полина Шевнина стала 17-й, Наталья Гербулова – 22-й, Екатерина Носкова – 27-й, а Валерия Васнецова – 56-й.

  • В мужской индивидуальной гонке на 20 км победил латвиец Андрей Расторгуев.
  • Чемпионат Европы в Душниках-Здруй продлится до 31 января.

Чемпионат Европы по биатлону – кипяток. Ознакомься с расписанием гонок

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат мира
Ульсбю и Йоханнес Бё выиграли сингл-микст, Куклина и Елисеев – седьмые
20/02/2020 В 17:32
Чемпионат мира
Ульсбю выиграла спринт, россиянки – вне топ-20
14/02/2020 В 17:14