Опубликовано 27/01/2021 в 15:27 | Обновлено 27/01/2021 в 15:27

Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 км в польских Душниках-Здруй. Куклина допустила один промах на третьем огневом рубеже и отстала от лидера на 15,5 секунд.

Первое место заняла полячка Моника Хойниш-Старега, которая один раз промахнулась на втором рубеже. Второй стала украинка Анастасия Меркушина (+2,9), не допустившая ни одного промаха.

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Еще одна российская биатлонистка Анастасия Шевченко (+33,5) финишировала четвертой, не допустив промахов. Полина Шевнина стала 17-й, Наталья Гербулова – 22-й, Екатерина Носкова – 27-й, а Валерия Васнецова – 56-й.

В мужской индивидуальной гонке на 20 км победил латвиец Андрей Расторгуев.

Чемпионат Европы в Душниках-Здруй продлится до 31 января.

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