Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль в спринте на чемпионате Европе, который проходит в польском Душники-Здруй.

Гонку выиграла латвийская биатлонистка Байба Бендика, допустившая один промах. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль, с чистой стрельбой уступившая победительнице 5,7 секунды. Шевченко прошла безупречно оба огневых рубежа и проиграла Бендике 9,7 секунды.