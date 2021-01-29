Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль в спринте на чемпионате Европе, который проходит в польском Душники-Здруй.

Гонку выиграла латвийская биатлонистка Байба Бендика, допустившая один промах. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль, с чистой стрельбой уступившая победительнице 5,7 секунды. Шевченко прошла безупречно оба огневых рубежа и проиграла Бендике 9,7 секунды.

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Четвертой стала Лариса Куклина, пятой – Валерия Васнецова. Обе допустили по одному промаху.

  • Ранее Куклина взяла бронзу в индивидуальной гонке.
  • В 16:00 спринт пробегут мужчины.

Расписание чемпионата Европы по биатлону

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