Российский биатлонист Карим Халили завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате Европы, который проходит в польском Душники-Здруй.

Спортсмен не допустил промахов и отстал от лидера на 7,3 секунды. Первое место занял швейцарец Мартин Егер, который не промахнулся на рубежах и показал результат в 27 минут и 19,2 секунды. Третьим стал немец Йоханнес Кюн – он два раза промахнулся и отстал от лидера на 15,3 секунд.

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  • Ранее Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль в женском спринте. Четвертой стала Лариса Куклина, пятой – Валерия Васнецова.
  • Следующие гонки состоятся 30 января, когда мужчины и женщины побегут пасьют.

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