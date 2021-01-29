Спортсмен не допустил промахов и отстал от лидера на 7,3 секунды. Первое место занял швейцарец Мартин Егер, который не промахнулся на рубежах и показал результат в 27 минут и 19,2 секунды. Третьим стал немец Йоханнес Кюн – он два раза промахнулся и отстал от лидера на 15,3 секунд.