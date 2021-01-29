Российский биатлонист Карим Халили завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате Европы, который проходит в польском Душники-Здруй.
Спортсмен не допустил промахов и отстал от лидера на 7,3 секунды. Первое место занял швейцарец Мартин Егер, который не промахнулся на рубежах и показал результат в 27 минут и 19,2 секунды. Третьим стал немец Йоханнес Кюн – он два раза промахнулся и отстал от лидера на 15,3 секунд.
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- Ранее Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль в женском спринте. Четвертой стала Лариса Куклина, пятой – Валерия Васнецова.
- Следующие гонки состоятся 30 января, когда мужчины и женщины побегут пасьют.
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