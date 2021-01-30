Артем Прима выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы: украинский биатлонист допустил три промаха и показал время 32.11,3. Второе место у Чеха Михала Крчмаржа (+6,6 – 1 промах), третье – у норвежца Ховард Богетвейт (+12,5 – 3 промаха).
Лучшим из российских биатлонистов стал Семен Сучилов: он допустил четыре промаха, финишировал 14-м и проиграл лидеру 58,9 секунды. Карим Халили завершил гонку 16-м, Никита Поршнев – 18-м.
Биатлон
Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы
- Это четвертое золото ЧЕ для Примы. Ранее он побеждал в 2011-м, 2018-м и 2020-м.
- Еще 33-летний украинец взял 3 серебра и одну бронзу ЧМ.
Биатлон
🥉 Шевченко взяла бронзу чемпионата Европы в спринте
Биатлон
Чемпионат Европы по биатлону – кипяток. Тут – расписание гонок