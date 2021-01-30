Артем Прима выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы: украинский биатлонист допустил три промаха и показал время 32.11,3. Второе место у Чеха Михала Крчмаржа (+6,6 – 1 промах), третье – у норвежца Ховард Богетвейт (+12,5 – 3 промаха).