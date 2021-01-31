Российские биатлонисты Лариса Куклина и Евгений Гараничев завоевали бронзовые медали сингл-микста на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша).

Спортсмены из РФ взяли шесть дополнительных патронов и отстали на 26,7 секунды от победителей – немцев Штефани Шерер и Юлиаса Стрелёва, которые использовали пять допов. Серебряная медаль досталась французам – Эмильен Клод обогнал Гараничева на последнем круге.

Биатлон
Куклина взяла бронзу в классике на чемпионате Европы
27/01/2021 В 15:27
  • Чемпионат Европы завершится смешанной эстафетой, которая стартует в 15:00 по московскому времени.
  • В предыдушие дни Россия завоевала три медали: серебро Карима Халили и бронзовые награды Ларисы Куклиной и Анастасии Шевченко.

Расписание чемпионата Европы по биатлону

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