Российские биатлонисты Лариса Куклина и Евгений Гараничев завоевали бронзовые медали сингл-микста на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша).

Спортсмены из РФ взяли шесть дополнительных патронов и отстали на 26,7 секунды от победителей – немцев Штефани Шерер и Юлиаса Стрелёва, которые использовали пять допов. Серебряная медаль досталась французам – Эмильен Клод обогнал Гараничева на последнем круге.