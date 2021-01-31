Чемпионат Европы по биатлону в польском Душники-Здруй завершился смешанной эстафетой. Сборная России в заключительной гонке финишировала 7-й. В составе команды бежали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили.