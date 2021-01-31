Чемпионат Европы по биатлону в польском Душники-Здруй завершился смешанной эстафетой. Сборная России в заключительной гонке финишировала 7-й. В составе команды бежали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили.
Победила сборная Норвегии, 30,7 секунды ей проиграла Германия. Третье место у Украины, которая пришла к финишу спустя 52,5 секунды после норвежцев.
Биатлон
Россия лидировала, но Гараничев не удержал даже серебро
- Сборная России завоевала на чемпионате Европы четыре медали: Лариса Куклина, Анастасия Шевченко и Карим Халили отличились в личных гонках, с паре с Гараничевым Куклина взяла бронзу сингл-микста.
- Чемпионат мира пройдет 10-21 февраля в Поклюке (Словения).
Биатлон
Куклина и Гараничев выиграли бронзу в сингл-миксте на ЧЕ
Биатлон
Украинец Прима выиграл пасьют на чемпионате Европы