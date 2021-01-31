Сборная России не завоевала медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша). В составе четверки выступали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили.

Шевнина первой вышла на старт гонки, допустила четыре промаха и финишировала с отставанием от лидера более чем на 50 секунд.

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«Я хочу спросить у тренеров сборной. Ребята, вы не видите, что она [Шевнина] не готова? Какого...?! Вы ставите спортсмена на старт, если он не готов? Шевнина! Это первенство водокачки, что ли? Я не понимаю. Виктор Майгуров, президент СБР!

Почему проиграли? Да опыта мало, нас берегли, не брали в заявку. От великой спортсменки из Словении мы получили минуту! Великая биатлонная держава Россия, что это такое?» – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

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Позже комментатор продолжил критику.

«Неготовый состав не должен бежать эстафету, состав отбирается по спортивному принципу. Ответственность за это несут тренеры. Это позор, что впервые с 1995 года мы не выиграли золото чемпионата Европы, у нас очень сильный состав. У мужчин, понятно, есть сложности, у нас спринтерскую гонку некому бежать кроме тройки Логинов/Латыпов/Елисеев. А дальше кого ставить? С этим соглашусь.

А что женщины? Выбор Шевниной, это как?! У нас есть Гербулова, Васнецова, Носкова, Шевченко! А бежит неготовая Шевнина. Поршнев русским языков говорит, что устал. Ну поставьте кого-нибудь из молодых. Никита три гонки провел не особо удачно, зачем ему бежать. Бережете молодых?! А Поршнева вы не бережете, тренер Белозеров? Вопрос и тренеру Коновалову: зачем вы поставили Шевнину? Эстафету проиграли тренеры, они поступили неправильно и непрофессионально. Ни одного золота с таким составом – позор», – сказал Губерниев «Чемпионату».

В эстафете победила сборная Норвегии, 30,7 секунды ей проиграла Германия. Третье место у Украины, которая пришла к финишу спустя 52,5 секунды после норвежцев.

Сборная России завоевала на чемпионате Европы четыре медали (0-1-3): Лариса Куклина, Анастасия Шевченко и Карим Халили отличились в личных гонках, в паре с Гараничевым Куклина взяла бронзу сингл-микста.

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