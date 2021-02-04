Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, отбыл дисквалификацию за нарушение антикоронавирусного протокола на этапах Кубка мира.

Касперович возглавляет сборную Болгарии. В декабре 2020 года IBU наказал его за посещение биатлонистов Десиславы Стояновой и Димитара Герджиковой, которые отбывали карантин. Срок отстранения действовал до конца января.

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«Сразу после этапа Кубка мира в Оберхофе он вместе с командой уехал на тренировочный сбор в Риднау. Уже оттуда они поедут на чемпионат мира», – цитирует ТАСС представителя болгарской федерации биатлона.

  • Год назад Касперович проник на ЧМ-2020 по чужой аккредитации. Возможно, это стало причиной визита полиции к Логинову.
  • Александр Логинов отбыл дисквалификацию за запрещенный эритропоэтин.

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