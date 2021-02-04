Михаил Прохоров возглавлял Союз биатлонистов России с октября 2008 по май 2014 года. На этом посту он сменил Александра Тихонова, который позже стал одним из главных критиков эпохи Прохорова. В интервью Eurosport.ru четырехкратный олимпийский чемпион оценил деятельность Прохорова во главе СБР.

«Его вина только в том, что он доверил все не тем людям. Набрал команду – Сергей Кущенко (сейчас президент Единой лиги ВТБ), Виктора Майгурова (сейчас президент СБР), Александра Пака (сейчас исполнительный директор СБР). Я ему еще тогда сказал, что толку от этих людей не будет. В дальнейшем это и подтвердилось

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У него была куча своих дел, он тратил огромные деньги на биатлон, а прохвосты, кто управлял тогда, должны сесть в тюрьму. Что за личность Майгуров? Он сам говорил, что у него высшее образование, закончил Омский институт физкультуры. Мне звонит ректор и говорит, что такого человека там никогда не было», – заявил Тихонов.

Также Александр Иванович оценил кадровые назначения на тренерских постах в эпоху Прохорова.

«Сам он особо никуда не лез. Но ему наверняка подсказали. Например, Владимир Барнашов, с которым мы были олимпийский чемпионами. Редкий лизоблюд. Вернули Валерия Польховского – допингиста, которого я выкинул из сборной. Пытался в Казахстане, Беларуси, но отовсюду выгоняли. В России работает. На каждом направлении должен стоять специалист, у Прохорова это отсутствовало. Результат определяют только медали, тогда их не было.

Когда я приходил, у нас офис был из одной комнаты, замотанный телефон и ни одной медали. Оставил лучшую федерацию в мире. После ухода из СБР с Прохоровым я не общался. Свое делал он делал – финансировал. И если бы была грамотная команда управленцев, результат был бы иным. После Прохорова денег не было совсем. Тренировались исключительно за счет государства. Хорошо еще, что пришел Кравцов и не дал всему рухнуть», – подытожил Тихонов.

СБР с Прохоровым во главе дошел до Олимпийского цикла в Сочи.

Единственной медалью на ОИ-2014 после всех допинговых дисквалификаций стала бронза Евгения Гараничева.

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