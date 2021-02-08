10 февраля в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. Вашему вниманию расписанием гонок и трансляций. Сохраняйте в закладки, чтобы точно ничего не пропустить!
10 февраля, 16:45 – смешанная эстафета. Eurosport 1 (прямая трансляция)
12 февраля, 16:30 – спринт 10 км, мужчины. Eurosport 1 (прямая трансляция)
13 февраля, 16:30 – спринт 7,5 км, женщины. Eurosport 1 (прямая трансляция)
14 февраля, 15:00 – гонка преследования 12,5 км, мужчины. Eurosport 2 (прямая трансляция)
14 февраля, 17:20 – гонка преследования 10 км, женщины. Eurosport 1 (прямая трансляция)
16 февраля, 14:00 – индивидуальная гонка 15 км, женщины. Eurosport 1 (прямая трансляция)
17 февраля, 16:15 – индивидуальная гонка 20 км, мужчины. Eurosport 1 (прямая трансляция)
18 февраля, 17:00 – смешанная эстафета. Eurosport 1 (прямая трансляция)
20 февраля, 13:45 – эстафета 4х6 км, женщины. Eurosport 2 (прямая трансляция)
20 февраля, 16:50 – эстафета 4х7,5 км, мужчины. Eurosport 1 (прямая трансляция)
21 февраля, 14:20 – масс-старт 12,5 км, женщины. Eurosport 2 (прямая трансляция)
21 февраля, 16:50 – масс-старт 15 км, мужчины. Eurosport 1 (прямая трансляция)
- В состав мужской сборной России на чемпионат мира в Поклюке вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.
- Женскую сборную представят Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.
- Российским биатлонистам запрещено выступать под национальным флагом.