Перенесемся на десять лет назад. Шестое декабря 2011-го. Магдалена Нойнер, которая не так давно стала Олимпийской чемпионкой, и разрывала всех на этапах Кубка мира, собрала пресс-конференцию и объявила об уходе из биатлона. Слухи о возможном завершении карьеры пугали болельщиков спортсменки, но до этого не подтверждались. Причиной ухода стали не травмы, семейные проблемы или конфликты. По официальной версии, Нойнер устала и потеряла мотивацию. На тот момент ей было всего 25.

«Очень важно прочувствовать и выбрать правильный момент для завершения карьеры. И для каждого спортсмена такой момент наступает в свое время. Здесь нет какого-то универсально-верного периода. Я закончила карьеру в идеальное для себя время и очень рада, что так поступила. Теперь я посвящаю большую часть времени семье, и это делает меня по-настоящему счастливой», – говорила она «Матч ТВ» спустя годы после решения.

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Магдалена Нойнер, Германия Фото: Getty Images

Существовала и неофициальная версия: якобы Лена (как называли ее в России) ушла из-за потенциальных допинговых скандалов. Ведь ее заявление совпало с введением в биатлоне биологических паспортов – на тот момент новой технологии, позволяющей отслеживать изменения основных параметров крови.

Истина как всегда где-то посередине. Но даже после окончания карьеры Нойнер получала разные награды. В декабре прошлого года ее признали «Спортивной легендой десятилетия в Германии», а в 2017-м включили в Зал славы немецкого спорта вместе с Михаэлем Шумахером.

Чем сейчас занимается Нойнер?

В 2014-м биатлонистка вышла замуж за человека, которого знала еще со школы. Йозеф Хольцер работал плотником, сейчас пара живет в баварской деревне Вальгау на 1500 человек.

Первое время Магдалену не тянуло в биатлон. Она сосредоточилась на хобби. Например, вязании. Производила теплую одежду не только для себя и семьи, но и разрабатывала шапочки для сборной Германии. В мае 2014 года у пары родилась дочь, спустя два года сын. А несколько дней назад Лена сообщила, что они с мужем ждут третьего ребенка.

Нойнер сконцентрирована не только на семье. Еще и ее привлекает благотворительность и работа в телевизоре.

Первое – отголоски спортивной карьеры. Лена до сих пор востребована у спонсоров, сотрудничает с BMW, Adidas, Joka. Ориентировочный доход только от работы с ними – 500 тысяч евро. Этого хватает, чтобы активно заниматься благотворительностью: она сотрудничает с фондом помощи тяжелобольным людям, курирует школу в Обердинге и помогает детям из малообеспеченных семей делать первые шаги в спорте.

С 2015-го Нойнер работает экспертом-комментатором на канале ARD. И признается, что говорить в кадре ей нравится куда больше, чем гонять по трассе.

«Даже за 50 миллионов евро я не вернусь. Просто потому, что для меня биатлон – это не самое главное», – отвечала она в камеру на вопрос о возможном ремейке карьеры. Кстати, у 12-кратной чемпионки мира есть и тренерская лицензия C, позволяющая работать с детьми. Но это ей тоже не интересно.

Семья, благотворительность и работа на телевидении – такие приоритеты у двукратной Олимпийской чемпионки, которой сегодня исполнилось 34 года. Именно это делает ее счастливой.

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