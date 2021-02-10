Приближение чемпионата мира по биатлону обязательно означает неприятные сюрпризы в адрес сборной России от IBU. Биатлонистов ловили на эритропоэтине, отстраняли по сочинскому делу и даже приходили с обысками. Перед ЧМ-2021 в Поклюке спортсменов не тронули, но прошлись по кейсу экс-главы мирового биатлона Андерса Бессеберга, которого обвиняют в сокрытии русского допинга. В расследовании 74-летний норвежец идет в связке с Александром Тихоновым – бывшим президентом СБР и вице-президентом Международного союза биатлонистов.

Фамилия Александра Ивановича сейчас на слуху: кроме нелестного упоминания в деле Бессеберга, он бомбанул на своем сайте открытым письмом против Дмитрия Губерниева. Там встречаются адекватные мысли, но исполнение как обычно не получилось. Например, один из якобы подписантов, Анатолий Алябьев, заявил, что не видел никакого письма, возмутился и извинился перед Губерниевым. Зато Тихонов успешно перевел стрелки с неприятного расследования на другую борьбу.

Биатлон Фуркад будет болеть за Большунова на ЧМ-2021 ЧАС НАЗАД

Так что вменяют четырехкратному олимпийскому чемпиону? Независимая комиссия IBU утверждает, что история тянется с 2009 года и уже упоминавшегося эритропоэтинового скандала с АЮЯ. Тихонов уже не был президентом СБР – организацию, к его неудовольствию, возглавил олигарх Михаил Прохоров. Несмотря на это, Александр Иванович попытался подкупить генерального секретаря IBU Николь Реш – он предложил ей шкатулку с драгоценностями и попросил прекратить расследование против Ахатовой, Юрьевой и Ярошенко.

Николь Реш и Андерс Бессеберг Фото: Imago

В 2014 году Тихонов якобы пытался купить голоса на выборах в конгресс IBU вместе с Александром Кравцовым – главой ЦСП и будущим сменщиком Прохорова на посту президента СБР. Сейчас Кравцов находится в СИЗО по подозрению в коррупционной деятельности в ЦСП. Обвинители считают, что Тихонов и Кравцов рассылали письма балканским национальным федерациями с просьбой проголосовать за российских кандидатов – взамен на поддержку от России.

При обыске в доме Бессеберга нашли много интересного – в частности, 13 наручных часов. Одна пара получена непосредственно от Тихонова, появление другой приурочено к чемпионату мира 2011 года в Ханты-Мансийске. Стоимость часиков – 20 тысяч евро. А еще в деле замешаны охота и проститутки – полный набор идеального гангстера. Бессеберг побывал примерно в десяти охотничьих поездках по России (в Тюмени и Ханты-Мансийске), которые полностью оплатила принимающая сторона. В использовании услуг проституток в России норвежец признался сам, добавив, что они, вероятно, были посланы к нему российскими спортивными чиновниками.

Тихонов и Бессеберг действительно были относительно дружны. Неприятные сюрпризы начались, когда Александр Иванович покинул СБР, а потом и IBU. Первым замом Бессеберга он был с 2002 года по 2009-й и в это время успел получить в России реальное уголовное наказание по довольно жесткому делу о покушении на убийство. В 2000 году Тихонов планировал устранение Амана Тулеева, тогдашнего губернатора Кемеровской области, по просьбе Михаила Живило – главы акционерного общества МИКОМ, которое контролировало ведущие предприятия Кемерово. Живило работал в предвыборном штабе Тихонова, когда тот баллотировался в мэры Подмосковья, и поэтому обратился за помощью к давнему знакомому.

Аман Тулеев Фото: Getty Images

Тихонов нашел потенциальных убийц через младшего брата Виктора, но те сдались правоохранительным органам, несмотря на 179 тысяч долларов предоплаты. 5 июня 2000 года возбудили уголовное дело, 10-11 числа братьев Тихоновых арестовали. Прославленному экс-биатлонисту было 53 года, несколько месяцев он провел под арестом – только 24 сентября меру пресечения сменили на подписку о невыезде. Александр Иванович отверг обвинения, но Виктор дал признательные показания. О смягчении надзорных мер просил лично Тулеев – из-за спортивных заслуг Тихонова перед страной и его слабого здоровья.

Тот полностью воспользовался послаблениями. В марте 2001-го Александру Ивановичу разрешили вылететь на лечение в Москву, а в августе он уже был в Австрии – как сообщили следствию адвокаты, проходил там реабилитацию в одной из стационарных клиник. Возвращаться в Россию он не планировал, и в декабре новосибирская ФСБ обратилась в Интерпол с просьбой установить местонахождение обвиняемого. В 2002-м Виктора Тихонова приговорили к четырем годам колонии строгого режима, а Александра разыскивали аж до 2006 года, из-за чего дело в его отношении приостановили.

Александр Тихонов и Антон Шипулин Фото: Imago

Кажется, приговорить его не так уж и хотели. Тихонов как ни в чем не бывало вернулся в Россию и вошел в оргкомитет чемпионата России по биатлону. Его дело выделили в отдельное производство и 29 января начали процесс. Все это время обвиняемый находился на свободе под подпиской о невыезде – его устно попросили больше не игнорировать следствие.

Тяжба закончилась лишь 23 июля 2007 года – через семь лет после возбуждения уголовного дела. Тихонова признали виновным за соучастие в форме подстрекательства к убийству по найму и дали три года тюрьмы. Но ни одной минуты в колонии Александр Иванович не провел – в тот же день он был освобожден по амнистии, которую Госдума ранее объявила в честь 55-летия Победы. Тихонов-младший к тому времени уже успел выйти из тюрьмы в Новосибирской области по УДО.

Несмотря на довольно серьезное уголовное разбирательство и статус подозреваемого, Тихонов не потерял места в IBU. Независимая комиссия была в большом недоумении по этому поводу. На их взгляд, такая лояльность Бессеберга только подчеркивает остальные обвинения.

«Господин Бессеберг предоставил господину Тихонову убежище в исполнительном комитете IBU даже после того, как тот вернулся в Россию и был осужден. Правление IBU и юристы запросили у Тихонова документы, которые подтверждали бы его слова о невиновности, но он их не прислал. Несмотря на серьезную критику как внутри, так и за пределами IBU, Тихонову разрешили занимать пост первого вице-президента IBU. Комиссия поражена тем, что в IBU тогда сочли целесообразным оставить в правлении человека, осужденного за пособничество и подстрекательство к такому серьезному преступлению», – говорится в заявлении. Действительно странная ситуация – сейчас такого бы уже не произошло.

Другие тексты авторов Eurosport.ru о биатлоне:

Чемпионат мира Ва-банк Бё и звездный час Латыпова. Гид по ЧМ в Поклюке 19 ЧАСОВ НАЗАД