«Достаточно ли силен Александр Большунов, чтобы победить всех норвежцев? Большунов в этом году показывает что-то сумасшедшее! Он очень силен, шикарно готов. Но и от норвежцев у меня большие ожидания, поскольку они пропускали этапы ради целенаправленной подготовки именно к чемпионату мира. Но думаю, что у Александра есть очень хорошие шансы выиграть. Видно, как он хочет побеждать, как он злится, когда у него это не получается. Можно вспомнить недавние эпизоды и с финнами, и с норвежцами. Понятно, почему Большунов злится: когда перед тобой закрывают калитку, это очень и очень неприятно.