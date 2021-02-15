Союз биатлонистов России потратил более 1 млн евро на восстановление полноправного членства в Международном союзе биатлонистов. Об этом рассказал президент СБР Виктор Майгуров.

«В Антхольце нам предоставили обновленную информацию по цифрам. Я не хочу их называть, но больше миллиона мы уже заплатили», – сказал Майгуров и отметил, что эта сумма еще не окончательная.