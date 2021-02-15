Союз биатлонистов России потратил более 1 млн евро на восстановление полноправного членства в Международном союзе биатлонистов. Об этом рассказал президент СБР Виктор Майгуров.
«В Антхольце нам предоставили обновленную информацию по цифрам. Я не хочу их называть, но больше миллиона мы уже заплатили», – сказал Майгуров и отметил, что эта сумма еще не окончательная.
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СБР должны возмещать IBU расходы на допинговые расследования, судебные разбирательства, а также внеочередные заседания исполкома и конгресса. Международный союз биатлонистов покрывает свои расходы на восстановление СБР, удерживая положенную национальной федерации компенсацию, сообщает ТАСС.
Полноправное членство СБР будет восстановлено в конце 2022 года.
- СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Причиной стало большое количество нарушений антидопинговых правил.
- В сентябре 2018-го IBU создал рабочую группу, которая должна отслеживать выполнение российской стороной 12 условий восстановления полноправного членства.
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