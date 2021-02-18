Биатлонист Матвей Елисеев жестко прокомментировал возможность назначения пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в тренерский штаб сборной России.

«Думаю, что опустошить бюджет, которого и так не хватает, он может. Иностранные специалисты дорого обходятся. Подход к подготовке в России и за рубежом сильно различается. Если они в месяц на сборе проводят неделю или дней десять, то в России сидишь 25 дней и, дай бог, пять дней дома. Конечно, это было бы интересно, но вопрос в том, насколько бы он нам подошел», – цитирует 27-летнего Елисеева ТАСС.

Чемпионат мира
Жаклен вырос на «Тур де Франс». Велоспорт помогает ему побеждать
ЧЕРЕЗ 28 МИНУТ
  • Ранее Фуркад заявил, что готов рассмотреть предложение из российской команды.
  • Француз завершил карьеру после окончания сезона-2019/20.
  • После семи гонок ЧМ-2021 Россия не завоевала ни одной медали.

Жаклен вырос на «Тур де Франс». Велоспорт помогает ему побеждать

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат мира
«Редкое фото передачи власти». Фуркад обнял голого Жаклена
14/02/2021 В 20:43
Биатлон
«Я не умер!» Чем живет Фуркад после завершения карьеры
25/01/2021 В 13:02