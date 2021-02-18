Биатлонист Матвей Елисеев жестко прокомментировал возможность назначения пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в тренерский штаб сборной России.
«Думаю, что опустошить бюджет, которого и так не хватает, он может. Иностранные специалисты дорого обходятся. Подход к подготовке в России и за рубежом сильно различается. Если они в месяц на сборе проводят неделю или дней десять, то в России сидишь 25 дней и, дай бог, пять дней дома. Конечно, это было бы интересно, но вопрос в том, насколько бы он нам подошел», – цитирует 27-летнего Елисеева ТАСС.
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- Ранее Фуркад заявил, что готов рассмотреть предложение из российской команды.
- Француз завершил карьеру после окончания сезона-2019/20.
- После семи гонок ЧМ-2021 Россия не завоевала ни одной медали.
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