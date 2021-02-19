Российская биатлонистка Лариса Куклина пожаловалась на визит допинг-офицеров в шесть часов утра.
«Ну что, как вы думаете, где я опять нахожусь? В прошлый раз было в семь утра, сегодня в шесть утра пришли. Всем хорошего дня, хорошего настроения», – сказала 30-летняя Куклина на видео. «А я так хотела выспаться сегодня, но у допинг-контроля оказались другие планы на мой сон», – добавила она в подписи к публикации.
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Согласно правилам ВАДА, утреннего прихода проверяющих можно избежать, если выставить в системе ADAMS другое предпочтительное время для сдачи допинг-теста.
- На чемпионате мира в Поклюке Россия не завоевала ни одной медали в восьми гонках. Осталось разыграть четыре комплекта.
- Куклина выступила в индивидуальной гонке и заняла 14 место.
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