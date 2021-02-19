Российская биатлонистка Лариса Куклина пожаловалась на визит допинг-офицеров в шесть часов утра.

«Ну что, как вы думаете, где я опять нахожусь? В прошлый раз было в семь утра, сегодня в шесть утра пришли. Всем хорошего дня, хорошего настроения», – сказала 30-летняя Куклина на видео. «А я так хотела выспаться сегодня, но у допинг-контроля оказались другие планы на мой сон», – добавила она в подписи к публикации.

Чемпионат мира
9 промахов на ЧМ, фамилия Со. Где сейчас Анна Булыгина
3 ЧАСА НАЗАД

Согласно правилам ВАДА, утреннего прихода проверяющих можно избежать, если выставить в системе ADAMS другое предпочтительное время для сдачи допинг-теста.

  • На чемпионате мира в Поклюке Россия не завоевала ни одной медали в восьми гонках. Осталось разыграть четыре комплекта.
  • Куклина выступила в индивидуальной гонке и заняла 14 место.

В русском биатлоне очередной ад. Все ругаются со всеми

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат мира
Боевые разборки на финише сингл-микста – увы, без России
17 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат мира
В русском биатлоне очередной ад. Все ругаются со всеми
19 ЧАСОВ НАЗАД