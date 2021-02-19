«Ну что, как вы думаете, где я опять нахожусь? В прошлый раз было в семь утра, сегодня в шесть утра пришли. Всем хорошего дня, хорошего настроения», – сказала 30-летняя Куклина на видео. «А я так хотела выспаться сегодня, но у допинг-контроля оказались другие планы на мой сон», – добавила она в подписи к публикации.