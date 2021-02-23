– Я не согласна с решением CAS в деле ВАДА против РУСАДА. Я считаю, что должны были быть применены рекомендации ВАДА, которые гораздо жестче, чем те, что есть сейчас. Санкции должны были продлиться четыре года, а не два, а российские спортсмены – выступать абсолютно нейтрально, а не с флагом СБР или какой-то другой федерации. Это уже не нейтральность, ведь звучит название страны, и они по факту ее представляют.

– Что еще? Я читала доклады Макларена и Паунда, и там говорилось, что многие ваши спортсмены даже не знали, что им дают допинг или что с их пробами потом проделывают какие-то манипуляции. И там были дети, которым давали ЭПО, стероиды и прочую жесть. Они вообще знали, что это опасно? Что таким образом можно угробить здоровье на всю жизнь? Буквально недавно, в декабре, 20-летняя российская спортсменка сдала положительный тест на анаболики. Я не знаю, может, это был ее личный выбор, а может, и нет. И когда я думаю об этом, я хочу, чтобы у российских спортсменов был выбор, была возможность выступать «чистыми». Хочу, чтобы никто больше не сталкивался с этой системой, которая оставляет два варианта – принимай допинг или заканчивай. Ни к кому не пришел тренер и не сказал: «Эй, если хочешь побеждать, прими допинг, потому что все на нем бегают». Это неправда! Я точно знаю, что в России очень много талантливых спортсменов, которые могут побеждать «чистыми». И я мечтаю, чтобы система их не уродовала. Они заслужили шанс выступать честно. Умрет ли система теперь, после мягкого решения CAS? К сожалению, вряд ли... – сказала 33-летняя Эган в интервью «Спорт-Экспрессу».