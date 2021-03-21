В последней гонке сезона победу одержала норвежка Ингрид Тандревольд, второй пришла Динара Алимбекова из Беларуси, тройку закрыла немка Франциска Пройсс. После последней стойки Динара с тремя штрафами на рубеже вышла с кругов первой, выигрывая +5 секунд у преследовательниц. Но норвежка за несколько метров отыграла преимущество, ушла в отрыв и уже налегке докатила до финиша.

Две российские спортсменки оказались в топ-10: Ульяна Кайшева забежала в цветы пятой с пятью промахами, Светлана Миронова стала восьмой.

Масс-стартом завершился женский сезон Кубка мира-2020/2021.

«Малый хрустальный глобус» взяла норвежка Ингрид Тандревольд.

Мужской масс-старт начнется в 19:15 по мск и завершит сезон.

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