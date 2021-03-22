Завершение биатлонного сезона-2020/21 закручивалось лихо, особенно у мужчин – в женской части Тирил Экхофф обеспечила первый в карьере «БХГ» досрочно, в том числе благодаря фееричной серии в семь спринтерских побед подряд. Зато Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд шли без преувеличения бок о бок вплоть до последней гонки. Ну, а Россия потеряла квоту в женском Кубке наций и по некоторым показателям выдала абсолютно худший сезон.

Легрейд заслужил Кубок мира сильнее Бё

24-летний Стурла Холм Легрейд – практически дебютант Кубка мира. Его первые гонки пришлись на концовку предыдущего сезона, и ни в одной он не выпал из топ-15, а следующий год начал с сенсационной победы в стартовой индивидуалке. Она оказалась не случайной: Легрейд выиграл четыре золота чемпионата мира (в том числе два личных), а за одну гонку до финиша сезона вез Бё одно очко после вычета четырех гонок.

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Расклады получались на заглядение – как год назад, когда Йоханнес боролся за общий зачет с уходящим на пенсию Мартеном Фуркадом. Но снова вмешалось дурацкое правило вычета, которое и лишило великого француза последнего «БХГ». Бё достаточно было финишировать выше Легрейда, а Стурле добавлялось еще одно условие – не только обогнать Йоханнеса, но и быть при этом в восьмерке. Более опытный биатлонист на этот раз справился и заехал третьим, обеспечив третью подряд победу в общем зачете, а его соперник замкнул топ-8.

Складывается впечатление, что Легрейд заслужил Кубок мира сильнее. У него семь побед против четырех у Йоханнеса, победы в каждой из личных дисциплин против побед Бё только в спринтах и масс-стартах. Наконец, Стурла выдал фантастический золотой перфоманс на чемпионате мира, а Йоханнес без помощи товарищей-эстафетчиков вытащил только одну бронзу. Бё как будто расслабился без Фуркада, не предполагая, что кто-то навяжет ему настолько серьезную конкуренцию. В межсезонье кандидатуры и правда не просматривались – французы хороши командой (в каждой гонке кто-то да выстреливает), но нестабильны поодиночке, уровень Александра Логинова упал, а немцы слишком нефартовы.

Йоханнес с трудом выдерживал конкуренцию и чуть не сломался под натиском молодого соперника. Он не доминировал, как в прошлые сезоны, не демонстрировал железную уверенность и на решающих рубежах палил порой даже не по габаритам, а по установке. Из-за нервозности на чемпионате мира многолетнего финишера пришлось спрятать на третий этап эстафеты, а гонку сделал Легрейд, уже на первом отрезке давший сложноотыгрываемый отрыв. Бё дважды корректировал ложе винтовки (перед чемпионатом мира и последним этапом), давал интервью про русский допинг и как будто концентрировался на гонках меньше, чем обычно. Но в итоге справился и признался, что Легрейд заставил его встряхнуться.

Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё Фото: Getty Images

«Есть парень, терзавший меня ментально с самой Финляндии. Стурла Холм Легрейд провел совершенно выдающийся сезон. Он заставил меня работать на пределе, я ощутил соперничество, какого не испытывал раньше. Я был не совсем готов, что появится такой, как он, и будет бороться уже сейчас. Я думал в течение нескольких лет, что наверняка придут молодые, которые победят меня, как я сам когда-то это сделал. Это случилось резко и брутально в этом сезоне. Так что то, что я стою здесь как победитель, значит бесконечно много», – прокомментировал Йоханнес.

У России – худший сезон в истории

Все очень плохо – девиз русского биатлона последних лет. Эдуард Латыпов вторым местом масс-старта спас впечатления от конца сезона и наконец добился первого для себя личного успеха, но команда все равно обновила пару антирекордов. Во-первых, на всю сборную пришлось только два личных подиума – к Латыпову добавляем победу Логинова в индивидуальной гонке Антхольца. Это абсолютно худший результат за всю историю.

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Все выглядит жутковато и в общем зачете: ни одного биатлониста из России нет в топ-15. Логинов стал только 17-м, Светлана Миронова – 19-й. Такого тоже никогда не было. Вдобавок женская сборная проиграла максимальную квоту в Кубке наций белорускам – теперь в индивидуалках и спринтах могут стартовать пять биатлонисток вместо шести. А вот белоруски выступали вшестером – и обогнали Россию. «Каким словом можно описать прошедший сезон? Если только матерным», – полушутя резюмировал старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

Как исправить что-либо перед олимпийским сезоном? Впору запускать беспроигрышную викторину с вариантами ответа: а) никак, б) никак, в) никак. На протяжении десяти сезонов журналисты строчат тексты разной степени аналитичности на тему спасения русского биатлона. Предлагалась масса вариантов: от простых с очередной сменой тренеров до сложных с практически полной рокировкой основного состава биатлонистов. Я год назад предлагала вмешаться Министерству спорта, раз наладить дела внутри самостоятельно не получается – и в целом продолжаю склоняться к этой идее, но, конечно, уже не перед олимпийским сезоном. Теперь что-то менять поздно и непростительно: к Пекину команду поведут старшие тренеры Каминский и Михаил Шашилов.

Финиш Эдуарда Латыпова Фото: Getty Images

Оба не выглядят безнадежными, несмотря на первый год в биатлонной сборной, а приятные моменты в сезоне все же были. Прорыв Латыпова – заслуга исключительно Каминского, который вел спортсмена от и до и отлично подготовил к сезону. Шашилов тонко чувствует кондиции биатлонисток, с которыми работал еще в Тюменском регионе – отсюда решение поставить на спринт-пасьют чемпионата мира Ирину Казакевич, а провалившей связку Светлане Мироновой дать шанс в непрофильной индивидуальной гонке. Обе стали лучшими в команде. Наконец, особым праздником становились эстафетные победы и подиумы.

Это скудный бэкграунд, с которым сборная России не вынесет Олимпиаду, но уже не безнадежный. В следующем сезоне на Игры будет брошено абсолютно все, и умная работа над ошибками поможет показать приемлемый результат. Ведь даже в 2021-м удалось вырвать одну эстафетную бронзу – безмедальный Холменколлен-2016 не повторился. Приемлемый результат – надо понимать, не борьба с Норвегией за все золото подряд. Но хотя бы три медали. Больше – уже прыжок выше головы.

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