Биатлонистка Наталья Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

24-летняя спортсменка допустила один промах на четырех огневых рубежах, обыграв Ларису Куклину и Ульяну Кайшеву, которые входят в состав национальной команды. Евгения Павлова, которая должна была стартовать первой как победительница спринта, не вышла на гонку.

Примечательно, что с сезона-2021/22 Ушкина планирует выступать за сборную Румынии, чтобы пробиться в состав команды на Олимпийские игры – она уже оформляет документы с одобрения СБР. В России спортсменка не попадала даже в резервный состав на централизованную подготовку.

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«Результат стал высоким только в этом году, в прошлом я так не выступала. А в этом случился прорыв. В том году меня позвали в румынскую команду, весь сезон оформлялись документы. СБР меня уже спокойно отпустил. Останусь ли, если поступит предложение, от которого нельзя отказаться? Нет, я уже решила, что туда перехожу. В мае будут решаться все контракты. Это все было сделано перед Олимпиадой. Не жалею, что приняла такое решение», – сказала Ушкина в эфире «Матч ТВ».

Мужской пасьют выиграл Эдуард Латыпов.

Чемпионат России продлится до 4 апреля.

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