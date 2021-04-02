Выступление сборной России по биатлону в сезоне-2020/21 признано удовлетворительным на тренерском совете СБР.
«Женская и мужская основные команды получили оценку удовлетворительно (по шкале удовлетворительно/неудовлетворительно) на тренерском совете в Ханты-Мансийске», – сообщается в официальном телеграм-канале СБР.
Мужская команда получила удовлетворительную оценку единогласно, в голосовании по поводу женщин два делегата из 57 поставили «неуд».
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Женская сборная проиграла максимальную квоту, заняв шестое место в Кубке наций. Также команда провела худший сезон по личным подиумам: в топ-3 побывали только Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В общем зачете Логинов финишировал 17-м, Светлана Миронова – 19-й. Таких низких результатов у России еще не было.
- Старшим тренером мужской сборной был Юрий Каминский, женской – Михаил Шашилов.
- 4 апреля в Ханты-Мансийске завершится чемпионат России.
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