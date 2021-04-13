Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о встрече с представителями Международного союза биатлонистов.

«Обсуждались критерии нашего восстановления в IBU, 12 критериев, как мы их реализовываем.

Более половины из условий выполнены, остальная часть в процессе. Некоторые критерии, касающиеся антидопинговой программы СБР, не имеют срока окончания. Эта программа будет действовать и после восстановления.

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До декабря 2022 года мы не сможем быть восстановлены, потому что РУСАДА сможет соответствовать кодексу WADA не раньше этого времени. А это является и одним из наших критериев. Но к этому времени мы должны закончить реализацию других пунктов.

И IBU, и мы нацелены на то, чтобы СБР снова стал полноправным членом Международного союза биатлонистов», – сказал Майгуров Metaratings.ru.

СБР ограничен в правах с декабря 2017-го из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

Из-за санкций на чемпионате мира и Олимпийских играх сборная России выступает под нейтральным флагом.

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