Союз биатлонистов России (СБР) объявил предварительный состав мужской и женской сборных России на централизованную подготовку на сезон-2021/22.

По примеру лыжников к олимпийскому сезону биатлонисты национальной команды будут готовиться по группам – их будет по две у мужчин и женщин. В мужской сборной под руководством Юрия Каминского будут тренироваться Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин. В группу Сергея Башкирова попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков.

Часть спортсменок женской сборной России будет тренироваться под руководством Михаила Шашилова: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко. Евгения Павлова и Татьяна Акимова будут работать в группе Евгения Куваева.

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В сезоне-2020/21 женская сборная проиграла максимальную квоту, заняв шестое место в Кубке наций.

Также команда провела худший сезон по личным подиумам: в топ-3 побывали только Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В общем зачете Логинов финишировал 17-м, Светлана Миронова – 19-й. Таких низких результатов у России еще не было.

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