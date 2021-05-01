Российская биатлонистка Маргарита Васильева пожаловалась на низкую зарплату и получила объяснения от «Академии биатлона» Красноярского края.

«Когда узнала, что твоя зарплата составляет 10 тысяч. Когда ты работаешь по 5,5 часов за 10 тысяч в месяц... Витаминчики не нужны. Может, пойти работать? А как же результат? А может, кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?» – написала Васильева в инстаграме.

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В региональном центре спортивной подготовки «Академия биатлона» разъяснили, что 10 тысяч – аванс, а полная зарплата 29-летней Васильевой составляет 25 тысяч рублей.

«Согласно положения об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25 числа – аванс, 10 числа следующего месяца – полный расчет. 25 апреля Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 7 мая со спортсменкой будет произведен полный расчет за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что оплата труда профессиональных спортсменов привязана к их спортивным результатам. В предыдущем сезоне Маргарита Васильева из-за дисквалификации за три пропущенных допинг-пробы не выступала на соревнованиях и была принята на работу только 1 апреля этого года. Сезон уже закончился, соответственно, в данный момент она получает заработную плату без надбавки за спортивный результат», – говорится в заявлении

Васильева дебютировала на Кубке мира в декабре 2018 года.

В сентябре 2019-го была дисквалифицирована на полтора года за пропуск трех допинг-тестов.

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