Биатлонистка сборной Норвегии Тирил Экхофф заработала рекордную сумму призовых по итогам сезона-2020/21.

В минувшем сезоне Экхофф получила 386 тысяч евро – до норвежки за один сезон в женском биатлоне еще никто не зарабатывал больше. На втором месте по сумме призовых идет подруга Тирил по сборной Норвегии – Марте Ульсбю-Ройселанн. Она стала богаче на 254 тысячи евро. Третья – Ханна Эберг из сборной Швеции, она заработала 196 тысяч евро, пишет Ski-Nordique.

В топ-10 по призовым также попала биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова – она заработала 126 тысяч евро и стала восьмой в рейтинге. Всю десятку можно найти здесь

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Экхофф – обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/21.

Она одержала 13 побед на Кубке мира, а также выиграла 4 золотые медали на чемпионате мира в Поклюке.

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