Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) исключил из календаря на сезон-2021/22 этап Кубка мира в Беларуси, который должен был пройти в Раубичах с 3 по 6 марта 2022 года.

Решение продиктовано сложной политической ситуацией в стране, соревнования перенесли в Контиолахти (Финляндия). В программе этапа – женская и мужская эстафеты, а также спринтерские гонки и пасьюты, сообщает пресс-служба IBU

Финский этап должен был открывать сезон, но после этих изменений два первых этапа Кубка мира примет Эстерсунд (Швеция). Там биатлонисты будут соревноваться с 26 ноября по 5 декабря. До Олимпиады в Пекине также пройдут этапы в Австрии, Франции, Германии и Италии, а после Игр – в Финляндии, Эстонии и Норвегии.

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